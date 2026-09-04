Santos Laguna ficha a Facundo Cáseres: ¿quién es el refuerzo europeo de los Guerreros?

Santos Laguna movió sus piezas antes del cierre del mercado y anunció el fichaje del argentino Facundo Cáseres, mediocampista de 25 años procedente del Gil Vicente de Portugal. La incorporación se concretó mediante una transferencia definitiva y busca darle equilibrio, intensidad y recuperación a un equipo urgido de reaccionar en el Apertura 2026 de la Liga MX. El nuevo Guerrero ya está en La Laguna para sumarse al plantel de Renato Paiva. El club lo describió como un volante móvil, con lectura de juego y recorrido.

Su llegada ocurre en un momento crítico. Santos Laguna ocupa la posición 17 con apenas un punto de 18 posibles, tras un empate y cinco derrotas. El conjunto albiverde sólo ha marcado cuatro goles y ha recibido 11, números que explican la urgencia de sumar a un jugador capaz de recuperar la pelota y sostener al equipo en las transiciones.

¿QUIÉN ES FACUNDO CÁSERES? Nacido el 28 de mayo de 2001 en Santa Fe, Argentina, Facundo Agustín Cáseres se formó en Vélez Sarsfield y debutó profesionalmente en 2020. Un año después comenzó su recorrido por Europa con el NK Istra 1961 de Croacia, donde encontró la continuidad que impulsó su carrera. Después dio el salto a la Primeira Liga de Portugal. Primero defendió al SC Farense y, desde 2024, al Gil Vicente. Durante la campaña 2025-2026 disputó 29 encuentros de Liga, 27 como titular, y superó los 2 mil 100 minutos. En el inicio del curso 2026-2027 participó en tres partidos, por lo que aterriza en Torreón con ritmo competitivo. Cáseres no destaca por sus cifras goleadoras. Su valor está en el despliegue, la recuperación, la presión y el orden frente a la defensa. Ese perfil responde a una carencia de los Guerreros y ofrece a Paiva una alternativa para fortalecer la contención sin renunciar a una salida limpia.

¿CUÁNDO PODRÍA DEBUTAR CON SANTOS LAGUNA? El argentino deberá completar su registro ante la Liga MX. Si los trámites avanzan a tiempo, podría ser considerado para la visita ante Cruz Azul, por la Jornada 7.

Santos necesita una adaptación rápida: el calendario avanza y cada punto pesa en la lucha por abandonar el fondo. Con Facundo Cáseres, la directiva apuesta por un jugador en plena madurez y experiencia europea. No resolverá solo la crisis, pero asume el desafío de convertirse en el equilibrio de un Santos Laguna que busca reaccionar antes de que el Apertura 2026 se le escape.