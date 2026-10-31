Ángela Ruiz va por bronce en el Swiss Open Lausanne 2026; Matías Grande cae en Cuartos

Ángela Ruiz será la última representante de Coahuila con opciones de subir al podio del Swiss Open Lausanne 2026, tras una jornada en la que Matías Grande, Ana Paula Vázquez y otros cuatro coahuilenses quedaron fuera de las medallas en Lausana, Suiza. La saltillense disputará el bronce del arco recurvo femenil este domingo ante Gaby Schloesser, de Países Bajos, a las 8 de la mañana, en el World Archery Excellence Centre, primera sede de la temporada 2027 del circuito Indoor World Series. Ruiz comenzó con 584 puntos en la clasificación, para colocarse tercera, detrás de Schloesser (586) y de su compatriota Ana Paula Vázquez (584), mejor ubicada por más flechas de diez.

En las eliminatorias, Ángela superó 6-2 a la turca Hayru Nisa Ergün y por el mismo marcador a la española Natalia Manjarrez. Su camino a la Final se detuvo ante Alexandra Mirca, de Moldavia. Después de empatar 5-5 en los cinco sets, ambas tiraron un diez en la flecha de desempate, pero el disparo de Mirca quedó más cerca del centro y le dio el triunfo por 6-5. Ahora Ruiz buscará cerrar el certamen con una presea. Una de las mayores sorpresas en esta edición del torneo fue la eliminación de Matías Grande. El coahuilense encabezó la clasificación del recurvo varonil con 592 unidades y avanzó hasta Cuartos de Final, donde empató 5-5 ante el neerlandés Willem Bakker. En la flecha decisiva, el europeo marcó diez contra nueve del mexicano y se quedó con el pase a Semifinales. Ana Paula Vázquez también había iniciado entre las favoritas tras clasificar segunda con 584 puntos. Incluso venció 6-0 a la checa Marie Horáčková en Octavos, pero cedió 2-6 frente a Mirca en Cuartos y se despidió del certamen.

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En arco compuesto femenil, Dafne Quintero, vigésima de la clasificación con 578 puntos, eliminó 146-145 a la india Jyothi Surekha Vennam antes de caer 142-148 ante Priya Gurjar en Cuartos. Sebastián García, ubicado en el sitio 21 del compuesto varonil con 591 puntos, perdió 148-150 contra el francés Nicolas Girard en Octavos. Los otros dos coahuilenses de recurvo varonil también concluyeron su participación en Octavos: Raúl Tadeo Rodríguez cayó 5-6 frente a Nicholas D’Amour, mientras Juan Pablo Téllez perdió 4-6 contra Alexandre Desemery. La competencia, que reúne a 379 participantes de 30 países y se desarrolla bajo techo a 18 metros, terminará el domingo. Para la delegación coahuilense, la última oportunidad de medalla está en las flechas de Ángela Ruiz.