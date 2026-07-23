Antonio Portales regresa a Europa: ficha con el Omonia y apunta a la Champions League

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    Antonio Portales regresa a Europa: ficha con el Omonia y apunta a la Champions League
    El defensor mexicano Antonio Portales fue anunciado como nuevo jugador del Omonia Nicosia de Chipre. FOTO: ESPECIAL

El club chipriota disputa la fase clasificatoria de la UEFA Champions League, por lo que el ex jugador del Tampico Madero podría tener la oportunidad de competir en el máximo torneo de clubes

Antonio Portales volverá al futbol europeo con una oportunidad inmejorable. El defensor mexicano fue anunciado como nuevo refuerzo del Omonia Nicosia, conjunto de Chipre que actualmente disputa la segunda ronda de la fase clasificatoria de la UEFA Champions League.

La incorporación se hizo oficial poco después de que el zaguero se despidiera del Tampico Madero, club al que llegó en el último año y con el que se ganó el reconocimiento de la afición.

A través de sus redes sociales, el Omonia dio la bienvenida al futbolista mexicano.

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”Nuestro club anuncia el fichaje del futbolista Antonio Portales. El jugador mexicano nació el 16 de mayo de 1996 y se desempeña tanto como defensa central como mediocentro defensivo. Damos la bienvenida a Antonio a la gran familia del Omonia y le deseamos mucho éxito vistiendo el trébol en el pecho”, publicó la institución chipriota.

El fichaje llega en un momento clave para el club, que busca avanzar en la competición continental. Omonia tomó ventaja de 1-0 sobre el Kairat Almaty en el partido de ida de la segunda ronda clasificatoria y buscará sellar su pase a la siguiente fase el próximo 29 de julio. Si el equipo continúa avanzando, Portales podría cumplir el sueño de disputar la UEFA Champions League.

Esta será la segunda experiencia del mexicano en el futbol europeo. Tras destacar con Atlante, militó durante dos temporadas en el Dundee FC de Escocia, etapa que le permitió adquirir experiencia en el balompié del Viejo Continente antes de regresar a México.

Antes de emprender su nuevo reto, Portales dedicó un emotivo mensaje de despedida al Tampico Madero, club al que aseguró siguió desde la infancia y con el que cumplió el sueño de jugar como profesional.

”Solo quiero darte las gracias por darme la oportunidad de formar parte de tu historia. Te disfruté primero como un niño y como aficionado, hasta tener el privilegio de defender estos colores como jugador profesional”, escribió el defensor.

El futbolista también agradeció a la directiva, cuerpo técnico, compañeros y, especialmente, a la afición de la Jaiba Brava, cuyo respaldo destacó durante toda su etapa en el equipo.

Además, expresó su confianza en el futuro de la institución al asegurar que Tampico Madero merece regresar a la Primera División, convencido de que ese objetivo podrá concretarse en los próximos años.

Con este movimiento, Antonio Portales suma un nuevo capítulo a su carrera y mantiene viva la posibilidad de convertirse en otro mexicano con participación en la Champions League, dependiendo del desempeño del Omonia en las rondas clasificatorias.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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