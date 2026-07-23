Canterano de Chivas da la sorpresa y el salto a Europa: ficha con el GD Chaves de Portugal

El futbol mexicano ya tiene a su primer jugador transferido a Europa tras el Mundial 2026, aunque curiosamente no se trata de un integrante de la selección nacional. Gilberto García, mediocampista surgido de la cantera de Chivas, fue presentado como nuevo refuerzo del GD Chaves, equipo que milita en la Segunda División de Portugal.

El volante, procedente del Club Atlético La Paz, afrontará el mayor reto de su carrera al incorporarse al futbol portugués, donde buscará consolidarse y dar un nuevo impulso a su desarrollo profesional.

Formado en las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado, García dejó huella en la Liga de Expansión MX, donde conquistó dos campeonatos con el Tapatío y debutó en la Liga MX con Chivas en 2022. Su evolución lo llevó posteriormente al conjunto paceño, con el que terminó por convertirse en uno de los mediocampistas más destacados de la categoría.