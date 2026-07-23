Canterano de Chivas da la sorpresa y el salto a Europa: ficha con el GD Chaves de Portugal
El mediocampista mexicano Gilberto García, formado en el Rebaño y figura del Club Atlético La Paz, fue anunciado como nuevo jugador del club, perteneciente a la Segunda División de Portugal
El futbol mexicano ya tiene a su primer jugador transferido a Europa tras el Mundial 2026, aunque curiosamente no se trata de un integrante de la selección nacional. Gilberto García, mediocampista surgido de la cantera de Chivas, fue presentado como nuevo refuerzo del GD Chaves, equipo que milita en la Segunda División de Portugal.
El volante, procedente del Club Atlético La Paz, afrontará el mayor reto de su carrera al incorporarse al futbol portugués, donde buscará consolidarse y dar un nuevo impulso a su desarrollo profesional.
Formado en las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado, García dejó huella en la Liga de Expansión MX, donde conquistó dos campeonatos con el Tapatío y debutó en la Liga MX con Chivas en 2022. Su evolución lo llevó posteriormente al conjunto paceño, con el que terminó por convertirse en uno de los mediocampistas más destacados de la categoría.
Durante su etapa con Atlético La Paz, el futbolista disputó 39 partidos, acumuló más de 3 mil minutos sobre el terreno de juego y registró 16 contribuciones de gol en tres torneos. Además, sobresalió por su capacidad defensiva, con un promedio de 10 balones recuperados por encuentro, consolidándose como un elemento de gran equilibrio en el mediocampo.
Su mejor versión llegó en el Apertura 2025, certamen en el que finalizó entre los cinco mejores jugadores de la Liga de Expansión MX, destacando por su precisión en los pases, su efectividad en los duelos defensivos y su capacidad para recuperar la posesión.
La llegada de García al futbol portugués forma parte de un proyecto encabezado por el empresario Arturo Lomelí, con Dante Elizalde al frente de la presidencia del club, una estructura que busca establecer un puente permanente para impulsar el talento mexicano hacia el balompié europeo.
En un comunicado oficial, la directiva destacó que la transferencia representa un precedente importante en la relación entre ambas instituciones, con el objetivo de fortalecer la proyección internacional de jóvenes futbolistas mexicanos y facilitar futuras incorporaciones al futbol europeo.