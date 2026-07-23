Canterano de Chivas da la sorpresa y el salto a Europa: ficha con el GD Chaves de Portugal

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Canterano de Chivas da la sorpresa y el salto a Europa: ficha con el GD Chaves de Portugal
    La operación abre una nueva vía para que jóvenes talentos mexicanos encuentren oportunidades en el futbol europeo. FOTO: ESPECIAL

El mediocampista mexicano Gilberto García, formado en el Rebaño y figura del Club Atlético La Paz, fue anunciado como nuevo jugador del club, perteneciente a la Segunda División de Portugal

El futbol mexicano ya tiene a su primer jugador transferido a Europa tras el Mundial 2026, aunque curiosamente no se trata de un integrante de la selección nacional. Gilberto García, mediocampista surgido de la cantera de Chivas, fue presentado como nuevo refuerzo del GD Chaves, equipo que milita en la Segunda División de Portugal.

El volante, procedente del Club Atlético La Paz, afrontará el mayor reto de su carrera al incorporarse al futbol portugués, donde buscará consolidarse y dar un nuevo impulso a su desarrollo profesional.

Formado en las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado, García dejó huella en la Liga de Expansión MX, donde conquistó dos campeonatos con el Tapatío y debutó en la Liga MX con Chivas en 2022. Su evolución lo llevó posteriormente al conjunto paceño, con el que terminó por convertirse en uno de los mediocampistas más destacados de la categoría.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/gilberto-mora-sacude-el-mercado-ya-es-el-mexicano-mas-caro-y-el-tercer-juvenil-mas-valioso-del-mundo-AL22380415

Durante su etapa con Atlético La Paz, el futbolista disputó 39 partidos, acumuló más de 3 mil minutos sobre el terreno de juego y registró 16 contribuciones de gol en tres torneos. Además, sobresalió por su capacidad defensiva, con un promedio de 10 balones recuperados por encuentro, consolidándose como un elemento de gran equilibrio en el mediocampo.

Su mejor versión llegó en el Apertura 2025, certamen en el que finalizó entre los cinco mejores jugadores de la Liga de Expansión MX, destacando por su precisión en los pases, su efectividad en los duelos defensivos y su capacidad para recuperar la posesión.

La llegada de García al futbol portugués forma parte de un proyecto encabezado por el empresario Arturo Lomelí, con Dante Elizalde al frente de la presidencia del club, una estructura que busca establecer un puente permanente para impulsar el talento mexicano hacia el balompié europeo.

En un comunicado oficial, la directiva destacó que la transferencia representa un precedente importante en la relación entre ambas instituciones, con el objetivo de fortalecer la proyección internacional de jóvenes futbolistas mexicanos y facilitar futuras incorporaciones al futbol europeo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Europa
La Paz
Portugal

Organizaciones


Liga MX

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
La fuerza que nos une

La fuerza que nos une
true

El rastro del dinero
La FGR señala que los hermanos Thompson formaban parte de la estructura empresarial investigada por presunto contrabando de hidrocarburos junto a Ernesto Ruffo.

Los hermanos Thompson, empresarios ligados a la red de huachicol fiscal de Ernesto Ruffo
La muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, destapó una ola de denuncias de estudiantes y ex alumnos, acusando golpizas y más abusos en la academia militarizada “para forjar la disciplina”.

Destapa caso de Dafne violentas ‘novatadas’ con golpizas y abusos
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
Si no los tienes y no sabes cómo obtenerlos, aquí te contamos cómo puedes hacerlo por internet. FOTO:

Acta de nacimiento y CURP certificadas en PDF... en este Regreso a Clases 2026-2027, así puedes descargarlas e imprimirlas
Alcance. El caso de ‘Rocky’ ha provocado una ola de indignación nacional y ha movilizado a activistas, figuras públicas y ciudadanos en demanda de justicia.

¡Rompe en llanto! Asegura Laura Bozzo que hará justicia por el caso del perro ‘Rocky’ en Saltillo
Vozinha, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland aparecen entre los jugadores más votados.

Dejan fuera a Quiñones... revelan el 11 ideal del Mundial 2026 con Vozinha, Messi y Mbappé incluidos