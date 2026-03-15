Arbitraje, el protagonista de la Jornada 11; critican actuaciones de Katia Itzel García y Daniel Quintero

La jornada 11 del torneo de la Liga MX dejó claro que, más allá de los goles y los resultados, el arbitraje terminó siendo el gran protagonista. Decisiones controvertidas, revisiones en el VAR y reclamos desde los banquillos marcaron un fin de semana cargado de debate que volvió a poner en el centro de la conversación el trabajo de los silbantes en el futbol mexicano.

Uno de los episodios más comentados ocurrió en el duelo entre León y Xolos de Tijuana, donde la árbitra Katia Itzel García desató una fuerte polémica tras una decisión que cambió el rumbo del encuentro. Al minuto 42, Kevin Castañeda cayó en el área tras un contacto con Fernando Beltrán, jugada que inicialmente no fue marcada como falta.

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Segundos después, León armó un contragolpe y Jordi Cortizo anotó el que parecía ser el 1-2. Sin embargo, tras más de tres minutos de revisión en el VAR, la silbante decidió anular el gol de La Fiera y señalar penalti a favor de Tijuana, argumentando una “zancadilla imprudente” de Beltrán, explicación que incluso generó confusión. El propio Kevin Castañeda convirtió el penalti para el 0-3, un tanto que prácticamente definió el partido y que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La actuación de la árbitra también provocó críticas desde el análisis arbitral. Francisco Chacón, exárbitro de la Liga MX y actual analista, cuestionó con dureza el desempeño de García a través de redes sociales, señalando problemas de autoridad, conducción del juego y criterio para sancionar faltas, comentarios que encendieron aún más el debate sobre su trabajo.

‘REGALA’ PENALTI A PUMAS

La controversia no se limitó a ese encuentro. En el clásico entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, otra decisión arbitral volvió a encender la discusión. El árbitro central, Daniel Quintero Huitrón, señaló un penalti a favor de los universitarios por una falta sobre Guillermo Martínez, jugada que fue determinante para que los auriazules reaccionaran y terminaran empatando el partido.

Tras el encuentro, Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, mostró su inconformidad y aseguró que la jugada no debió marcarse, además de lamentar que no se utilizara adecuadamente el VAR para revisar la acción. “Es un partido que termina siendo determinado por una acción que no entiendo”, expresó el entrenador argentino, quien reconoció sentirse molesto por una decisión que, a su juicio, terminó influyendo directamente en el rumbo del encuentro.