Argentina vs Burkina Faso, en suspenso por retraso de la selección africana

La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina todavía no comienza, pero el partido previo al gran homenaje ya enfrenta un contratiempo inesperado. Burkina Faso permaneció este viernes en Casablanca, Marruecos, a menos de 24 horas del amistoso contra la Albiceleste, programado para el sábado 3 de octubre en el Estadio Monumental. El encuentro está programado para las 21:00 horas de Argentina y forma parte de la triple jornada de amistosos organizada por la AFA, que comenzó el miércoles con la goleada 4-0 sobre Bolivia en Córdoba y concluirá el martes 6 de octubre con el partido ante Benín. De acuerdo con la información disponible este viernes, el problema comenzó después de que el vuelo que debía trasladar a la delegación de Burkina Faso desde Casablanca fuera cancelado, lo que obligó a reorganizar el itinerario a contrarreloj. La Federación de Futbol de Burkina Faso confirmó que se encontraba trabajando para solucionar el inconveniente. La planificación original contemplaba que los africanos llegaran a Argentina varios días antes del compromiso. Sin embargo, el retraso dejó al equipo todavía en Marruecos cuando faltaban pocas horas para el encuentro, una situación que generó dudas sobre si tendría tiempo suficiente para completar el largo traslado y presentarse en condiciones para jugar.

Según AS, la delegación espera llegar a Buenos Aires durante el mediodía del sábado, después de realizar un vuelo de aproximadamente 11 horas. La Federación burkinesa, el Ministerio de Deportes y representantes diplomáticos en Marruecos participan en las gestiones para resolver el traslado. TAMBIÉN HAY DIFERENCIAS POR LAS CONDICIONES DEL VIAJE El problema no se limita al vuelo cancelado. Reportes publicados desde Brasil señalan que la delegación burkinesa también habría reclamado mejores condiciones para el viaje y una compensación económica adicional para los jugadores. La versión publicada por UOL indica que el acuerdo original contemplaba los gastos de transporte, hospedaje y traslados, pero no un pago adicional por la participación. La Federación de Burkina Faso, por su parte, atribuyó el retraso principalmente a la cancelación inesperada del vuelo originalmente previsto para el 30 de septiembre. Las gestiones para encontrar una alternativa continuaban este viernes. Hasta ahora no existe una confirmación oficial de que el partido haya sido cancelado. La AFA mantiene el encuentro dentro de su programación y el Estadio Monumental continúa como sede del segundo compromiso argentino de esta fecha FIFA. Uno de los puntos que conviene aclarar es que el encuentro ante Burkina Faso no será la despedida oficial de Messi. El capitán argentino fue convocado para esta ventana internacional, pero su última aparición con la Albiceleste está prevista para el martes 6 de octubre frente a Benín, también en el Monumental. Messi no formó parte del partido ante Bolivia y tampoco está previsto que participe ante Burkina Faso. Su incorporación al grupo está relacionada con el último compromiso de la fecha FIFA, que será el que marque su despedida del seleccionado frente al público argentino. La expectativa alrededor de ese último encuentro es enorme. Las aproximadamente 80 mil localidades disponibles para Argentina-Benín se agotaron en menos de dos horas, en una muestra del interés generado por la despedida del capitán. El seleccionado africano llega a esta cita después de una agenda particularmente exigente. Burkina Faso enfrentó a Benín el 25 de septiembre y posteriormente jugó contra República Centroafricana el 28 en Casablanca, antes de tener que emprender el largo viaje hacia Argentina. El equipo dirigido por Amir Abdou cuenta con varios futbolistas que militan en Europa, entre ellos Dango Ouattara, por lo que el encuentro representa una oportunidad importante para medir al conjunto africano ante Argentina. La convocatoria inicial estuvo integrada por 25 jugadores. Argentina, entretanto, llega al compromiso después de comenzar esta serie de amistosos con una contundente victoria sobre Bolivia. Nico Paz marcó un gol y dio una asistencia, mientras Lautaro Martínez, Cristian Romero y José Manuel López completaron el 4-0 en Córdoba. TODO QUEDA EN MANOS DEL TRASLADO Por ahora, el partido Argentina-Burkina Faso continúa programado para el sábado 3 de octubre a las 21:00 horas en el Monumental. La principal incógnita es si la selección africana podrá completar su traslado desde Casablanca y llegar a Buenos Aires con el tiempo suficiente para disputar el encuentro. La expectativa, según los reportes más recientes, es que Burkina Faso llegue el sábado al mediodía, lo que permitiría mantener el compromiso en pie. Mientras tanto, las autoridades deportivas y diplomáticas involucradas continúan buscando una solución al problema de transporte. Así, el amistoso que debía servir como uno de los últimos ensayos de Argentina antes de la despedida de Messi quedó envuelto en una carrera contra el reloj. La última palabra dependerá de que Burkina Faso consiga llegar a Buenos Aires y de que ambas federaciones mantengan vigente el acuerdo para disputar el encuentro.

Según AS, la delegación espera llegar a Buenos Aires durante el mediodía del sábado, después de realizar un vuelo de aproximadamente 11 horas. La Federación burkinesa, el Ministerio de Deportes y representantes diplomáticos en Marruecos participan en las gestiones para resolver el traslado. TAMBIÉN HAY DIFERENCIAS POR LAS CONDICIONES DEL VIAJE El problema no se limita al vuelo cancelado. Reportes publicados desde Brasil señalan que la delegación burkinesa también habría reclamado mejores condiciones para el viaje y una compensación económica adicional para los jugadores. La versión publicada por UOL indica que el acuerdo original contemplaba los gastos de transporte, hospedaje y traslados, pero no un pago adicional por la participación. La Federación de Burkina Faso, por su parte, atribuyó el retraso principalmente a la cancelación inesperada del vuelo originalmente previsto para el 30 de septiembre. Las gestiones para encontrar una alternativa continuaban este viernes. Hasta ahora no existe una confirmación oficial de que el partido haya sido cancelado. La AFA mantiene el encuentro dentro de su programación y el Estadio Monumental continúa como sede del segundo compromiso argentino de esta fecha FIFA. Uno de los puntos que conviene aclarar es que el encuentro ante Burkina Faso no será la despedida oficial de Messi. El capitán argentino fue convocado para esta ventana internacional, pero su última aparición con la Albiceleste está prevista para el martes 6 de octubre frente a Benín, también en el Monumental. Messi no formó parte del partido ante Bolivia y tampoco está previsto que participe ante Burkina Faso. Su incorporación al grupo está relacionada con el último compromiso de la fecha FIFA, que será el que marque su despedida del seleccionado frente al público argentino. La expectativa alrededor de ese último encuentro es enorme. Las aproximadamente 80 mil localidades disponibles para Argentina-Benín se agotaron en menos de dos horas, en una muestra del interés generado por la despedida del capitán. El seleccionado africano llega a esta cita después de una agenda particularmente exigente. Burkina Faso enfrentó a Benín el 25 de septiembre y posteriormente jugó contra República Centroafricana el 28 en Casablanca, antes de tener que emprender el largo viaje hacia Argentina. El equipo dirigido por Amir Abdou cuenta con varios futbolistas que militan en Europa, entre ellos Dango Ouattara, por lo que el encuentro representa una oportunidad importante para medir al conjunto africano ante Argentina. La convocatoria inicial estuvo integrada por 25 jugadores. Argentina, entretanto, llega al compromiso después de comenzar esta serie de amistosos con una contundente victoria sobre Bolivia. Nico Paz marcó un gol y dio una asistencia, mientras Lautaro Martínez, Cristian Romero y José Manuel López completaron el 4-0 en Córdoba. TODO QUEDA EN MANOS DEL TRASLADO Por ahora, el partido Argentina-Burkina Faso continúa programado para el sábado 3 de octubre a las 21:00 horas en el Monumental. La principal incógnita es si la selección africana podrá completar su traslado desde Casablanca y llegar a Buenos Aires con el tiempo suficiente para disputar el encuentro. La expectativa, según los reportes más recientes, es que Burkina Faso llegue el sábado al mediodía, lo que permitiría mantener el compromiso en pie. Mientras tanto, las autoridades deportivas y diplomáticas involucradas continúan buscando una solución al problema de transporte. Así, el amistoso que debía servir como uno de los últimos ensayos de Argentina antes de la despedida de Messi quedó envuelto en una carrera contra el reloj. La última palabra dependerá de que Burkina Faso consiga llegar a Buenos Aires y de que ambas federaciones mantengan vigente el acuerdo para disputar el encuentro.