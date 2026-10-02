Club Puebla, bajo presión: juez ordena asegurar hasta 223.6 mdp y La Franja responde

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    Club Puebla, bajo presión: juez ordena asegurar hasta 223.6 mdp y La Franja responde
    El Club Puebla enfrenta una disputa judicial con Ricardo Henaine por 223.6 millones de pesos, aunque La Franja afirma que sus operaciones continúan sin afectaciones. FOTO: ESPECIAL

El litigio con Ricardo Henaine llegó al terreno financiero; el equipo niega afectaciones, asegura operar normalmente y prepara su defensa legal

El Club Puebla atraviesa un delicado episodio extracancha. Mientras un juzgado ordenó asegurar cuentas, inversiones y otros activos de la empresa que administra jurídicamente a La Franja hasta por 223.6 millones de pesos, el club respondió que no ha sido notificado formalmente y que sus operaciones siguen con normalidad.

El caso está dentro del expediente 611/2026, radicado en el Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y Extinción de Dominio de Puebla.

La medida alcanza a Operadora de Escenarios Deportivos S.A. de C.V., sociedad ligada a la operación del equipo, y contempla que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comunique la orden a instituciones financieras para localizar y, en su caso, asegurar recursos.

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El monto de 223 millones 600 mil pesos no significa que esa cantidad ya esté congelada.

Es el límite máximo autorizado dentro de una medida cautelar para garantizar bienes y recursos mientras continúa el procedimiento. Tampoco existe hasta ahora una sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia.

La acción fue promovida por Ricardo Henaine Mezher, expropietario del Puebla, quien mantiene disputas relacionadas con marcas e identidad del club.

Para que avanzaran las medidas cautelares, Henaine presentó una póliza de fianza por 22 millones 360 mil pesos, equivalente al 10 por ciento de lo reclamado, destinada a responder por posibles daños si sus pretensiones no prosperan.

El conflicto eleva la atención sobre el futuro administrativo de la institución porque Operadora de Escenarios Deportivos no sólo gestiona aspectos jurídicos y administrativos, sino que está relacionada con los derechos federativos del equipo en Liga MX.

Aun así, las actuaciones conocidas no suspenden la participación deportiva del Puebla ni significan la pérdida de la franquicia.

La Franja fijó postura este viernes. En un comunicado aseguró que no ha recibido notificación de los ordenamientos judiciales difundidos, aunque afirmó que ya atiende el asunto y ejercerá los medios de defensa disponibles.

También sostuvo que cuenta con 19 resoluciones favorables del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial relacionadas con registros de marca que Henaine mantenía, afirmación que corresponde a la postura del club en una disputa todavía abierta.

Así, Puebla enfrenta dos escenarios paralelos: en tribunales, una orden cautelar que puede alcanzar activos por hasta 223.6 millones de pesos; en lo deportivo, continuidad en Liga MX y actividad ordinaria.

El siguiente paso será conocer el alcance efectivo de las notificaciones y las respuestas legales de la operadora, factores que definirán si el conflicto escala hacia consecuencias financieras mayores para La Franja.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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