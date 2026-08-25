Aroldis Chapman hace historia con los Red Sox y se acerca a los 400 salvamentos

Aroldis Chapman volvió a escribir su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas. El cerrador cubano consiguió el salvamento número 30 de la temporada en la victoria de los Boston Red Sox por 4-2 sobre los Miami Marlins, un resultado que además permitió a Boston hilvanar su cuarto triunfo consecutivo, todos remontando.

El rescate tuvo un significado especial para Chapman, quien se convirtió en apenas el cuarto relevista en la historia de MLB con 10 temporadas de 30 o más salvamentos, uniéndose a un selecto grupo integrado por Mariano Rivera (15), Trevor Hoffman (14) y Lee Smith (10). Con 38 años, el zurdo mantiene vigente una carrera que ya lo coloca entre los mejores cerradores de todos los tiempos.

Chapman trabajó la novena entrada ante Miami y permitió un imparable, pero no concedió carreras ni bases por bolas y ponchó a un bateador para asegurar el triunfo. Con esta actuación, llegó a 30 salvamentos en 32 oportunidades durante 2026 y mantiene una efectividad de 1.81 en la temporada.

El histórico rescate también elevó a 397 los salvamentos de Chapman en su carrera, por lo que está a solamente tres de convertirse en el noveno pitcher en la historia de MLB con 400 rescates. El cubano ya ocupa un lugar destacado entre los mejores cerradores de todos los tiempos y continúa escalando posiciones en esa lista.