Aroldis Chapman hace historia con los Red Sox y se acerca a los 400 salvamentos
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El cubano consiguió su salvamento 30 de la temporada y se convirtió en apenas el cuarto relevista en la historia de MLB con 10 campañas de al menos 30 rescates
Aroldis Chapman volvió a escribir su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas. El cerrador cubano consiguió el salvamento número 30 de la temporada en la victoria de los Boston Red Sox por 4-2 sobre los Miami Marlins, un resultado que además permitió a Boston hilvanar su cuarto triunfo consecutivo, todos remontando.
El rescate tuvo un significado especial para Chapman, quien se convirtió en apenas el cuarto relevista en la historia de MLB con 10 temporadas de 30 o más salvamentos, uniéndose a un selecto grupo integrado por Mariano Rivera (15), Trevor Hoffman (14) y Lee Smith (10). Con 38 años, el zurdo mantiene vigente una carrera que ya lo coloca entre los mejores cerradores de todos los tiempos.
Chapman trabajó la novena entrada ante Miami y permitió un imparable, pero no concedió carreras ni bases por bolas y ponchó a un bateador para asegurar el triunfo. Con esta actuación, llegó a 30 salvamentos en 32 oportunidades durante 2026 y mantiene una efectividad de 1.81 en la temporada.
El histórico rescate también elevó a 397 los salvamentos de Chapman en su carrera, por lo que está a solamente tres de convertirse en el noveno pitcher en la historia de MLB con 400 rescates. El cubano ya ocupa un lugar destacado entre los mejores cerradores de todos los tiempos y continúa escalando posiciones en esa lista.
Su trayectoria hasta alcanzar las 10 campañas con al menos 30 salvamentos se ha construido con distintos uniformes. Chapman consiguió esa cifra con los Cincinnati Reds en 2012, 2013, 2014 y 2015; con los New York Yankees en 2017, 2018, 2019 y 2021; y ahora con los Boston Red Sox en 2025 y 2026.
Pero los salvamentos no son el único apartado en el que Chapman ha hecho historia. El pasado 3 de julio de 2026, el cubano se convirtió en el relevista con más ponches en la historia de las Grandes Ligas, al superar a Hoyt Wilhelm. Chapman alcanzó entonces los 1,364 ponches como relevista y desde ese momento pasó a ocupar en solitario la cima de esa clasificación.
El dominio de Chapman ha estado acompañado durante toda su carrera por una velocidad excepcional. En la era del seguimiento de lanzamientos, acumula miles de envíos por encima de las 100 millas por hora, una de las principales características que lo convirtieron en uno de los lanzadores más intimidantes del beisbol.
Ahora, el siguiente gran objetivo está prácticamente al alcance. Chapman necesita solamente tres salvamentos para llegar a los 400, una cifra que reforzaría todavía más su candidatura como uno de los relevistas más destacados de su generación.
Para los Red Sox, además, su producción llega en un momento fundamental. Boston mejoró a 72-59 y se colocó 13 juegos por encima de .500, mientras mantiene vivas sus aspiraciones de alcanzar la postemporada. El triunfo ante Miami representó su cuarta remontada consecutiva, una muestra del momento que atraviesa el conjunto.
A sus 38 años, Chapman continúa sumando récords y demostrando que todavía tiene mucho que ofrecer desde el bullpen. Con el récord histórico de ponches entre relevistas ya en su poder y los 400 salvamentos a solo tres rescates de distancia, el cubano se prepara para agregar otro capítulo memorable a una carrera que ya pertenece a la historia de las Grandes Ligas.