Puebla y CDMX sedes del Premundial Sub-20 Concacaf 2026: Estos son los rivales de México

México volverá a ser epicentro del futbol juvenil de Concacaf, luego de que la Confederación confirmó al país como sede del Campeonato Sub-20 2026, también conocido como Premundial Sub-20, certamen que se disputará del 24 de julio al 9 de agosto y que tendrá en juego lugares para la Copa Mundial Sub-20 de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras el sorteo realizado este jueves en la sede de Concacaf, en Miami, la Selección Mexicana Sub-20 quedó instalada en el Grupo B, donde enfrentará a Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

El sector luce exigente para el conjunto tricolor, que tendrá la ventaja de disputar la competencia en casa, pero también la presión de confirmar su condición de protagonista regional.

El Premundial Sub-20 contará con 12 selecciones divididas en tres grupos. El Grupo A quedó conformado por Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití; el Grupo B tendrá a México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda; mientras que el Grupo C estará integrado por Honduras, Panamá, Canadá y Jamaica.