Puebla y CDMX sedes del Premundial Sub-20 Concacaf 2026: Estos son los rivales de México
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La Selección Mexicana Sub-20 quedó ubicada en el Grupo B junto a Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda, en un torneo que repartirá boletos al Mundial 2027 y a Los Ángeles 2028
México volverá a ser epicentro del futbol juvenil de Concacaf, luego de que la Confederación confirmó al país como sede del Campeonato Sub-20 2026, también conocido como Premundial Sub-20, certamen que se disputará del 24 de julio al 9 de agosto y que tendrá en juego lugares para la Copa Mundial Sub-20 de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Tras el sorteo realizado este jueves en la sede de Concacaf, en Miami, la Selección Mexicana Sub-20 quedó instalada en el Grupo B, donde enfrentará a Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.
El sector luce exigente para el conjunto tricolor, que tendrá la ventaja de disputar la competencia en casa, pero también la presión de confirmar su condición de protagonista regional.
El Premundial Sub-20 contará con 12 selecciones divididas en tres grupos. El Grupo A quedó conformado por Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití; el Grupo B tendrá a México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda; mientras que el Grupo C estará integrado por Honduras, Panamá, Canadá y Jamaica.
Concacaf también confirmó las sedes del torneo: el Estadio Universitario BUAP y el Estadio Cuauhtémoc, ambos en Puebla, además del Estadio Banorte, en la Ciudad de México.
La Fase de Grupos se jugará del 24 de julio al 1 de agosto; los Cuartos de Final serán el 4 y 5 de agosto, las Semifinales el 7 de agosto y la Final el 9 de agosto.
El calendario de México en la primera ronda quedó programado completamente en el Estadio Cuauhtémoc. El Tri debutará el viernes 24 de julio ante Antigua y Barbuda, a las 5:00 de la tarde, hora del centro de México; después enfrentará a Costa Rica el lunes 27 de julio, a las 8:00 de la noche; y cerrará la fase de grupos contra Guatemala el jueves 30 de julio, a las 7:00 de la tarde.
El formato establece que avanzarán a la ronda eliminatoria los dos primeros lugares de cada grupo, además de los dos mejores terceros. A partir de ahí, los equipos disputarán Cuartos de Final, Semifinales y Final en busca del título regional. Los cuatro semifinalistas obtendrán boleto a la Copa Mundial Sub-20 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.
Además, el campeón del Premundial Sub-20 conseguirá el pase directo al torneo varonil de futbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En caso de que Estados Unidos, ya clasificado por ser país anfitrión olímpico, gane el campeonato, el boleto será entregado al subcampeón.
México llega a este proceso como vigente campeón de la categoría en Concacaf, luego de conquistar la edición de 2024, también disputada en territorio nacional, tras vencer 2-1 a Estados Unidos en la Final.