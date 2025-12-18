Asesinan de 15 balazos a Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Guayaquil, y a su esposa

De acuerdo con información confirmada por la Policía Nacional del Ecuador , Pineida se encontraba acompañado de su esposa y de su madre cuando dos sujetos armados arribaron al lugar a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego de manera directa contra el deportista.

La violencia sacudió al fútbol ecuatoriano tras el asesinato de Mario Pineida , jugador del Barcelona de Guayaquil , quien fue ejecutado a sangre fría junto a su esposa en una concurrida zona del norte de la ciudad. El ataque ocurrió en el sector Samanes 4 , mientras el futbolista realizaba compras en una carnicería.

Los informes preliminares señalan que se realizaron al menos 15 disparos, provocando la muerte instantánea del futbolista y de su pareja sentimental. La madre de Pineida resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde permanece bajo atención médica especializada.

ESCENA DEL CRIMEN Y REACCIÓN EN GUAYAQUIL

El ataque se registró en plena vía pública y frente a decenas de personas, lo que generó pánico entre comerciantes y vecinos de la zona. Elementos de seguridad acordonaron el área mientras peritos forenses realizaban el levantamiento de los cuerpos y de los casquillos percutidos.

Hasta el cierre de las primeras investigaciones, las autoridades no han logrado ubicar a los responsables del crimen. El ataque fue catalogado como ejecución directa, una modalidad asociada al sicariato que en los últimos años ha incrementado su presencia en diversas ciudades de Ecuador.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del doble homicidio, mientras se revisan cámaras de videovigilancia y se recaban testimonios que permitan identificar a los agresores y reconstruir la ruta de escape.

COMPAÑEROS DE BARCELONA SC ACUDEN AL LUGAR

La conmoción fue inmediata dentro del Barcelona Sporting Club. Varios jugadores del primer equipo acudieron a la carnicería donde aún permanecía el cuerpo sin vida de Mario Pineida, consternados por la noticia y en señal de solidaridad con la familia del futbolista.

Decenas de aficionados y vecinos también se congregaron en el sitio, observando en silencio el trabajo de las autoridades. La noticia rápidamente se propagó en redes sociales, donde clubes, futbolistas y seguidores expresaron mensajes de condolencias y exigieron justicia.

El club no tardó en emitir pronunciamientos internos, mientras el fútbol ecuatoriano quedó marcado por uno de los episodios más trágicos de su historia reciente fuera de las canchas.

TRAYECTORIA DE MARIO PINEIDA

Mario Pineida, conocido como “El Pitbull”, contaba con una destacada carrera en el fútbol sudamericano. Defensor aguerrido, militó en clubes como Fluminense, Independiente del Valle y Barcelona SC, donde se consolidó como un referente defensivo.

Su rendimiento lo llevó incluso a ser convocado a la selección mayor de Ecuador, participando en procesos internacionales y ganándose el reconocimiento por su entrega dentro del campo de juego.

Su asesinato no solo enluta a su familia, sino que deja un vacío profundo en el deporte ecuatoriano, que hoy despide a uno de sus jugadores más combativos.

DATOS CURIOSOS

· El ataque ocurrió a plena luz del día en una zona comercial

· Se contabilizaron al menos 15 impactos de bala

· Pineida fue seleccionado nacional de Ecuador

· El crimen es investigado como ejecución directa

El asesinato de Mario Pineida y de su esposa evidencia el grave problema de violencia que atraviesa Ecuador y golpea de manera directa al deporte. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, el fútbol sudamericano llora la pérdida de un jugador que dejó huella en la cancha y cuya muerte exige justicia.