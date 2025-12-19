NFL rumbo a Playoffs: equipos, quarterbacks y récords en juego de la Semana 16

La Semana 16 de la NFL marca el inicio de la recta final de la temporada regular y presenta escenarios decisivos para definir a los equipos que avanzarán a la postemporada. Con varios boletos aún en disputa, cada partido tiene un peso importante en la lucha por los primeros lugares y por los últimos cupos disponibles. AFC: BRONCOS Y PATRIOTS BUSCAN EL PRIMER PUESTO En la AFC, los Broncos de Denver lideran la conferencia con marca de 12-2 y tienen la oportunidad de asegurar el primer puesto si ganan en casa ante Jaguars de Jacksonville y se combinan resultados favorables de Chargers de Los Ángeles, Patriots de Nueva Inglaterra y Bills de Bufalo. Los Patriots llegan con récord de 11-3 y también pueden convertirse en el sembrado número uno de la conferencia con una victoria propia o ciertas derrotas de sus competidores. TE PUEDE INTERESAR: Fallece Greg Biffle, campeón de NASCAR, junto a su familia en accidente aéreo Los Jaguars y Chargers, ambos con 10-4, dependen de sus propios triunfos y de derrotas de otros equipos para mantener vivas sus aspiraciones. Por su parte, los Steelers de Pittsburgh, líderes del Norte de la AFC con 7-6, tienen ventaja frente a Ravens de Baltimore (7-7) gracias a su triunfo en el enfrentamiento directo de la temporada, lo que los mantiene con chances de avanzar a la postemporada como el cuarto sembrado. Más atrás en la tabla, los Texans de Houston (8-5), Colts de Indianápolis (8-6) y Ravens necesitan ganar sus duelos y esperar combinaciones favorables para mantener viva la posibilidad de clasificar. Los Bills también dependen de resultados combinados: un triunfo ante Browns de Cleveland y derrotas de Houston o Indianapolis asegurarían su pase.

NFC: SEAHAWKS LIDERA LA LUCHA En la NFC, la situación cambió tras el triunfo de los Seahawks de Seattle sobre los Rams de Los Ángeles, dejando a Seattle con récord de 12-3 y asegurando su pase a Playoffs. Con 11-4, los Rams también tienen asegurada la postemporada, pero ahora deberán depender de otros resultados para intentar asegurar la mejor posición de siembra en la División Oeste. Los 49ers de San Francisco (10-4) dependen de una victoria de visita ante Colts y una derrota de Lions de Detroit para asegurar un boleto de comodín. Los Packers de Green Bay (9-4-1) y los Bears de Chicago (10-4) también tienen posibilidades, con Chicago necesitando un triunfo en casa ante Green Bay y combinaciones de resultados para confirmar su pase. En la División Este, los Eagles de Filadelfia (9-5) tienen la opción de ganar la división y asegurar Playoffs si vencen a los Commanders de Washington o si los Cowboys de Dallas pierden o empatan. Mientras que equipos como Lions (8-6), Panthers (7-7) y Cowboys (6-7-1) enfrentan escenarios más complicados y dependen de varios resultados para mantener esperanzas de avanzar.

LOS RÉCORDS EN JUEGO La semana también resalta marcas individuales y logros históricos. Myles Garrett de Browns de Cleveland sigue al frente en capturas y está cerca de romper el récord moderno de sacks en una temporada. Los quarterbacks Josh Allen (Bills), Matthew Stafford (Rams), Jared Goff (Lions) y Joe Burrow (Bengals) buscan alcanzar cifras que los acerquen a los mejores de la historia en yardas y touchdowns. Entre jugadores ofensivos, Bijan Robinson (Falcons), Kyren Williams (Rams), Puka Nacua, Jaxon Smith-Njigba, Amon-Ra St. Brown y Trey McBride buscan continuar con temporadas destacadas en producción. La Semana 16 no solo define clasificados a Playoffs, también establece narrativas importantes de cara a la postemporada. Cada victoria o derrota puede cambiar completamente la siembra de los equipos, determinar enfrentamientos clave y crear presión sobre jugadores y entrenadores. Para los equipos que aún buscan asegurar su pase, los próximos partidos son decisivos: un tropiezo puede poner en riesgo meses de trabajo, mientras que un triunfo puede otorgar ventaja estratégica de cara a los Playoffs.