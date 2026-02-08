Así se vivió la ceremonia previa del Super Bowl LX: leyendas, música y un estadio volcado con Seattle

Así se vivió la ceremonia previa del Super Bowl LX: leyendas, música y un estadio volcado con Seattle

Armando Castilla
por Armando Castilla

Leyendas de la NFL, un show musical de alto voltaje y un estadio inclinado hacia Seattle marcaron la ceremonia previa al SB en el Levi’s Stadium

Deportes
/ 8 febrero 2026
El Super Bowl LX comenzó a jugarse mucho antes de la primera patada. La ceremonia previa se adueñó del Levi’s Stadium y transformó la espera en un espectáculo por sí mismo, con historia, música y una atmósfera cargada desde el primer momento.

El desfile inició con las leyendas. Joe Montana, Jerry Rice, Emmitt Smith y otros inmortales del Super Bowl fueron presentados uno a uno, provocando ovaciones que sonaron a homenaje colectivo a décadas de grandeza en la NFL.

La aparición de Tom Brady, hoy fuera del emparrillado pero aún figura central del evento, desató una reacción especial: la afición de los Patriots de Nueva Inglaterra respondió con una ovación ensordecedora que recordó su peso histórico en el juego.

TE PUEDE INTERESAR: Álvaro Fidalgo le gana el duelo a Obed Vargas: Real Betis vence al Atlético de Madrid en LaLiga

Con el estadio ya encendido, Green Day tomó el escenario para abrir la parte musical de la noche. La banda, originaria del Área de la Bahía, interpretó tres temas que elevaron la energía en las gradas y unieron a distintas generaciones de aficionados en un mismo ritmo, justo antes de la presentación oficial de los equipos.

$!La interpretación del himno nacional y el sobrevuelo de seis aviones sellaron la ceremonia previa del Super Bowl LX, en una noche histórica en Santa Clara.
La interpretación del himno nacional y el sobrevuelo de seis aviones sellaron la ceremonia previa del Super Bowl LX, en una noche histórica en Santa Clara. FOTO: ARMANDO CASTILLA/VANGUARDIA MX

El turno fue primero para los Seahawks de Seattle, anunciados por Chris Pratt con una intensidad que terminó de inclinar el ambiente del estadio.

La respuesta del público confirmó a Seattle como el equipo arropado por la mayoría en las tribunas. Minutos después, los Patriots hicieron su entrada con Jon Bon Jovi como presentador y Carmina Burana–Fortuna Imperatrix como fondo musical.

La intención solemne contrastó con la reacción del público, que respondió con un abucheo sonoro y dejó clara la balanza emocional del recinto.

$!Green Day encendió el ambiente en el Levi’s Stadium con un show previo que elevó la energía del público antes de la entrada de Seahawks de Seattle y Patriots de New England al campo.
Green Day encendió el ambiente en el Levi’s Stadium con un show previo que elevó la energía del público antes de la entrada de Seahawks de Seattle y Patriots de New England al campo. FOTO: ARMANDO CASTILLA/VANGUARDIA MX

Las condiciones acompañaban el espectáculo. Santa Clara ofrecía un clima ideal, con una temperatura cálida que sumaba a la sensación de intensidad.

Dentro del estadio el césped vibraba; afuera, los alrededores estaban colmados de aficionados coreando y anticipando el arranque del partido.

Uno de los momentos más emotivos llegó instantes antes del kickoff. Charlie Puth interpretó el himno nacional, The Star-Spangled Banner, en una ejecución que silenció por segundos a la multitud y concentró todas las miradas en el campo mientras la bandera cubría el emparrillado.

$!Joe Montana, Jerry Rice y otras leyendas del Super Bowl fueron ovacionadas en el Levi’s Stadium, dando inicio a una ceremonia cargada de historia antes del duelo entre Seahawks de Seattle y Patriots de New England.
Joe Montana, Jerry Rice y otras leyendas del Super Bowl fueron ovacionadas en el Levi’s Stadium, dando inicio a una ceremonia cargada de historia antes del duelo entre Seahawks de Seattle y Patriots de New England. FOTO: ARMANDO CASTILLA/VANGUARDIA MX

El cierre de la ceremonia fue aéreo. Seis aviones sobrevolaron el Levi’s Stadium en formación, trazando estelas sobre el cielo y provocando un último estallido de aplausos. Con eso, el escenario quedó completo.

Así arrancó el Super Bowl LX: entre historia, música, patriotismo y espectáculo, con un estadio que ya estaba viviendo una noche memorable incluso antes de que se jugara la primera jugada.

Armando Castilla

Armando Castilla Galindo es un periodista y empresario saltillense, reconocido por su liderazgo en el periodismo regional y su trayectoria en el sector editorial. Es el director general de Grupo Vanguardia, uno de los medios de comunicación con mayor trayectoria en el noreste de México, fundado en 1975 por la familia Castilla y pionero en cobertura local, nacional e internacional. Cuenta con formación en Contaduría y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Dirección de Empresas por la IPADE.

A lo largo de su trayectoria ha impulsado la innovación editorial, la transformación digital y la defensa de la libertad de expresión, consolidando a Vanguardia como un referente informativo con independencia editorial y rigor periodístico. Castilla Galindo ha defendido la libertad de expresión y la independencia editorial, valores clave en el ejercicio del periodismo, posicionando al medio como referente informativo a nivel nacional.

Es miembro del comité LATAM de WAN-IFRA.

