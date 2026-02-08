Así se vivió la ceremonia previa del Super Bowl LX: leyendas, música y un estadio volcado con Seattle

El Super Bowl LX comenzó a jugarse mucho antes de la primera patada. La ceremonia previa se adueñó del Levi’s Stadium y transformó la espera en un espectáculo por sí mismo, con historia, música y una atmósfera cargada desde el primer momento.

El desfile inició con las leyendas. Joe Montana, Jerry Rice, Emmitt Smith y otros inmortales del Super Bowl fueron presentados uno a uno, provocando ovaciones que sonaron a homenaje colectivo a décadas de grandeza en la NFL.

La aparición de Tom Brady, hoy fuera del emparrillado pero aún figura central del evento, desató una reacción especial: la afición de los Patriots de Nueva Inglaterra respondió con una ovación ensordecedora que recordó su peso histórico en el juego.

Con el estadio ya encendido, Green Day tomó el escenario para abrir la parte musical de la noche. La banda, originaria del Área de la Bahía, interpretó tres temas que elevaron la energía en las gradas y unieron a distintas generaciones de aficionados en un mismo ritmo, justo antes de la presentación oficial de los equipos.