Australia hace historia, pero México mantiene el récord internacional de la NFL

La fiesta terminó con triunfo de San Francisco 49ers por 27-7 sobre Los Angeles Rams , con Brock Purdy como una de las grandes figuras del encuentro al lanzar tres pases de touchdown . La asistencia registrada en Melbourne fue además la séptima más grande en la historia de los partidos de temporada regular de la NFL .

En total, 100 mil 21 aficionados acudieron al encuentro, una cifra que convirtió al debut de la NFL en territorio australiano en uno de los partidos internacionales con mayor asistencia en la historia de la liga. Además del espectáculo deportivo, el evento representó una importante apuesta de la NFL para consolidar su presencia en una región donde el futbol americano ha ganado seguidores en los últimos años.

La NFL abrió un nuevo capítulo en su expansión internacional con su primer partido de temporada regular en Australia , y la respuesta de los aficionados superó las expectativas. El duelo entre San Francisco 49ers y Los Angeles Rams se disputó en el histórico Melbourne Cricket Ground (MCG) ante una multitud que prácticamente llenó el inmueble.

Sin embargo, pese a la espectacular entrada en Australia, México conserva el récord de asistencia para un partido internacional de temporada regular de la NFL. Melbourne se quedó a 3 mil 446 espectadores de alcanzar la marca que permanece vigente desde hace más de dos décadas.

El récord corresponde al histórico encuentro disputado el 2 de octubre de 2005 en el Estadio Azteca, cuando los Arizona Cardinals enfrentaron a los San Francisco 49ers ante 103 mil 467 aficionados. Aquella noche, el Coloso de Santa Úrsula se convirtió en escenario del primer partido de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos y estableció una marca que todavía no ha sido superada.

Pero existe una cifra todavía más impresionante relacionada con el Estadio Azteca. En 1994, el inmueble de la Ciudad de México recibió a 112 mil 376 espectadores para el partido de pretemporada entre los Dallas Cowboys y Houston Oilers.

Esa cantidad representa la mayor asistencia en la historia de la NFL, aunque no forma parte del registro de partidos internacionales de temporada regular debido a que aquel encuentro correspondió a la pretemporada.

MÉXICO SIGUE ARRIBA DE AUSTRALIA

Con los 100 mil 21 aficionados que asistieron al MCG, Australia se colocó inmediatamente detrás de México entre los partidos de temporada regular disputados fuera de Estados Unidos. La diferencia entre ambos encuentros es de apenas 3 mil 446 personas, una muestra del enorme impacto que tuvo el debut australiano.

Detrás de Melbourne aparece Wembley, en Londres, que ha sido uno de los principales escenarios internacionales de la NFL. El duelo entre Jacksonville Jaguars y New England Patriots, disputado el 20 de octubre de 2024, reunió a 86 mil 651 aficionados.

También en Wembley se disputó el partido entre Denver Broncos y Jacksonville Jaguars del 30 de octubre de 2022, que registró 86 mil 215 espectadores, mientras que el enfrentamiento entre Philadelphia Eagles y Jacksonville Jaguars del 28 de octubre de 2018 llevó a 85 mil 870 aficionados al histórico estadio londinense.

De esta manera, México conserva el primer lugar con 103 mil 467 espectadores, mientras que Australia irrumpió directamente en el segundo puesto con 100 mil 21, dejando claro que la NFL encontró en Melbourne un nuevo mercado con capacidad para recibir grandes acontecimientos.

Los partidos de temporada regular de la NFL con mayor asistencia fuera de Estados Unidos

1. Arizona Cardinals vs. San Francisco 49ers — El 2 de octubre de 2005, el Estadio Azteca recibió a 103 mil 467 aficionados, cifra que permanece como el récord internacional de temporada regular de la NFL.

2. San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams — El 11 de septiembre de 2026, el Melbourne Cricket Ground fue escenario del debut de la NFL en Australia ante 100 mil 21 espectadores.

3. Jacksonville Jaguars vs. New England Patriots — El 20 de octubre de 2024, 86 mil 651 aficionados acudieron al estadio de Wembley, en Londres.

4. Denver Broncos vs. Jacksonville Jaguars — El 30 de octubre de 2022, Wembley volvió a superar los 86 mil espectadores, con una entrada de 86 mil 215 aficionados.

5. Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars — El 28 de octubre de 2018, el inmueble londinense registró 85 mil 870 asistentes.