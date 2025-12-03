Cadillac presentará en el Super Bowl 2026 el monoplaza que manejará Checo Pérez en la Fórmula 1

Automovilismo
/ 3 diciembre 2025
    Cadillac presentará en el Super Bowl 2026 el monoplaza que manejará Checo Pérez en la Fórmula 1
    Cadillac apostará por el Super Bowl para mostrar el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1 junto a Checo Pérez. FOTO: ESPECIAL

Cadillac apostará por el mayor escaparate deportivo de Estados Unidos para revelar el auto con el que debutará en la F1, acompañado por Sergio Pérez

Cadillac Formula 1 Team confirmó que el próximo 8 de febrero de 2026, durante la transmisión del Super Bowl LX en Santa Clara, dará a conocer la decoración oficial del monoplaza que utilizará en su ingreso a la Fórmula 1.

La presentación incluirá al piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, figura estelar del nuevo proyecto, y se realizará mediante un anuncio especial en televisión nacional.

La marca estadounidense decidió aprovechar el alcance masivo del evento, que supera los 100 millones de espectadores año con año, para posicionar desde el primer momento a su equipo dentro del mercado norteamericano.

TE PUEDE INTERESAR: Crawford pierde el título supermediano del CMB y se abre un nuevo panorama en las 168 libras

Será una apuesta mediática sin precedentes en la categoría, pues pocas escuderías han utilizado el Super Bowl para presentar piezas clave de su temporada.

El equipo Cadillac llegará a la parrilla de 2026 como el undécimo conjunto del campeonato y contará con Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares, además de Colton Herta como piloto de desarrollo.

Para su campaña debut, el monoplaza montará unidad de potencia Ferrari, aunque la marca ha expresado su intención de desarrollar su propio motor en el mediano plazo.

Para Checo, esta presentación representa el inicio oficial de una nueva etapa en su carrera tras su salida de su anterior escudería.

La exposición global del Super Bowl permitirá impulsar su imagen en Estados Unidos y Latinoamérica, sectores clave para el mercado de la F1 y para la expansión comercial de Cadillac.

La revelación del monoplaza ocurrirá semanas antes del inicio de las pruebas de pretemporada.

Cadillac probará su auto a finales de enero en Barcelona y continuará con sesiones en Bahréin en febrero, en preparación para su debut en el Gran Premio de Australia del 8 de marzo de 2026.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

