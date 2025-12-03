Cadillac presentará en el Super Bowl 2026 el monoplaza que manejará Checo Pérez en la Fórmula 1

Cadillac Formula 1 Team confirmó que el próximo 8 de febrero de 2026, durante la transmisión del Super Bowl LX en Santa Clara, dará a conocer la decoración oficial del monoplaza que utilizará en su ingreso a la Fórmula 1.

La presentación incluirá al piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, figura estelar del nuevo proyecto, y se realizará mediante un anuncio especial en televisión nacional.

La marca estadounidense decidió aprovechar el alcance masivo del evento, que supera los 100 millones de espectadores año con año, para posicionar desde el primer momento a su equipo dentro del mercado norteamericano.

Será una apuesta mediática sin precedentes en la categoría, pues pocas escuderías han utilizado el Super Bowl para presentar piezas clave de su temporada.

El equipo Cadillac llegará a la parrilla de 2026 como el undécimo conjunto del campeonato y contará con Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares, además de Colton Herta como piloto de desarrollo.