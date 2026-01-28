Cadillac revela el mono que usarán Checo Pérez y Valtteri Bottas en la Temporada 2026 de la F1

+ Seguir en Seguir en Google
Automovilismo
/ 28 enero 2026
    Cadillac revela el mono que usarán Checo Pérez y Valtteri Bottas en la Temporada 2026 de la F1
    Checo Pérez y Valtteri Bottas lucen el mono oficial de Cadillac para la Temporada 2026 de la Fórmula 1, diseño que acompañará el debut de la escudería en el campeonato mundial. FOTO: X/CADILLAC FORMULA 1 TEAM

La escudería estadounidense presentó en redes sociales el diseño oficial del mono que vestirán Sergio Pérez y Valtteri Bottas en su debut dentro de la Fórmula 1

Cadillac, el nuevo equipo estadounidense que debutará en la Temporada 2026 de la Fórmula 1, compartió a través de sus redes sociales un primer vistazo oficial de la indumentaria que vestirán los pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas durante la próxima campaña.

La presentación llegó en un momento especial: coincidió con el cumpleaños de Checo Pérez y con el inicio de las pruebas de pretemporada en el circuito de Barcelona, donde el equipo está afinando detalles de cara a su debut en el campeonato.

A través de las cuentas oficiales de Cadillac en redes sociales, la escudería mostró las camisetas que formarán parte del uniforme oficial para la temporada 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Así se disputarán las Semifinales del Australian Open 2026

Las prendas son de color negro con detalles en azul, blanco y rojo en el cuello y las mangas, una paleta que refleja tanto la identidad visual del equipo como una estética sobria y sofisticada.

La colección fue desarrollada en colaboración con Tommy Hilfiger, marca con la que Checo Pérez mantiene una relación como embajador global.

Además de las playeras, también se difundieron imágenes de la chamarra oficial del equipo con detalles en negro, rojo y blanco, que completan la línea de presentación del equipo.

La publicación fue acompañada por el mensaje “Reacondicionado y recargado”, frase que apunta al espíritu de un equipo que está construyendo su identidad desde cero en la máxima categoría del automovilismo.

Cadillac efectivamente incorporó a Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares para su temporada debut en 2026, combinación de experiencia que busca competir de inmediato en una parrilla repleta de equipos consolidados.

La temporada 2026 está programada para arrancar con el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo y concluir en Abu Dabi en diciembre, marcando así el inicio de un capítulo histórico con la presencia de Cadillac en la Fórmula 1.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Automovilismo

Localizaciones


Barcelona

Personajes


Sergio Pérez
Valtteri Bottas

Organizaciones


Fórmula 1

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
true

El poder les hizo perder el olfato político

Jesús Antonio ‘N’, alias ‘El Elmo’, fue identificado como líder de un grupo criminal que opera en la Ciudad de México.

CDMX: Secretaría de Seguridad confirma detención de ‘El Elmo’, presunto líder de Los Elmos
Cada año, el corrido de Lamberto Quintero suena en gran parte de México recordando su fallecimiento en ‘El Salado’, Sinaloa

¿Quién fue Lamberto Quintero?... el hombre que un día 28 de enero lo seguía una camioneta
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -15 grados, lluvias y evento Norte
Actuar a tiempo es la clave para no afectar un apoyo que ya tienes asegurado.

¿No recogiste tu Tarjeta Bienestar? Esto es lo que debes hacer
Premiación. La cinta del director mexicano compite en ocho rubros, mientras Una batalla tras otra y Los Pecadores dominan las nominaciones rumbo a los premios BAFTA

Va Frankenstein de Del Toro por ocho premios BAFTA... aunque con desaires
Raymundo Padilla se integra como asesor personal de la presidencia de Saraperos en la planeación rumbo a 2026.

Raymundo Padilla regresa a Saraperos como asesor en la planeación 2026