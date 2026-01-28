Cadillac revela el mono que usarán Checo Pérez y Valtteri Bottas en la Temporada 2026 de la F1
La escudería estadounidense presentó en redes sociales el diseño oficial del mono que vestirán Sergio Pérez y Valtteri Bottas en su debut dentro de la Fórmula 1
Cadillac, el nuevo equipo estadounidense que debutará en la Temporada 2026 de la Fórmula 1, compartió a través de sus redes sociales un primer vistazo oficial de la indumentaria que vestirán los pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas durante la próxima campaña.
La presentación llegó en un momento especial: coincidió con el cumpleaños de Checo Pérez y con el inicio de las pruebas de pretemporada en el circuito de Barcelona, donde el equipo está afinando detalles de cara a su debut en el campeonato.
A través de las cuentas oficiales de Cadillac en redes sociales, la escudería mostró las camisetas que formarán parte del uniforme oficial para la temporada 2026.
Las prendas son de color negro con detalles en azul, blanco y rojo en el cuello y las mangas, una paleta que refleja tanto la identidad visual del equipo como una estética sobria y sofisticada.
La colección fue desarrollada en colaboración con Tommy Hilfiger, marca con la que Checo Pérez mantiene una relación como embajador global.
Además de las playeras, también se difundieron imágenes de la chamarra oficial del equipo con detalles en negro, rojo y blanco, que completan la línea de presentación del equipo.
La publicación fue acompañada por el mensaje “Reacondicionado y recargado”, frase que apunta al espíritu de un equipo que está construyendo su identidad desde cero en la máxima categoría del automovilismo.
Cadillac efectivamente incorporó a Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares para su temporada debut en 2026, combinación de experiencia que busca competir de inmediato en una parrilla repleta de equipos consolidados.
La temporada 2026 está programada para arrancar con el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo y concluir en Abu Dabi en diciembre, marcando así el inicio de un capítulo histórico con la presencia de Cadillac en la Fórmula 1.