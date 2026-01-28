Cadillac revela el mono que usarán Checo Pérez y Valtteri Bottas en la Temporada 2026 de la F1

Cadillac, el nuevo equipo estadounidense que debutará en la Temporada 2026 de la Fórmula 1, compartió a través de sus redes sociales un primer vistazo oficial de la indumentaria que vestirán los pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas durante la próxima campaña.

La presentación llegó en un momento especial: coincidió con el cumpleaños de Checo Pérez y con el inicio de las pruebas de pretemporada en el circuito de Barcelona, donde el equipo está afinando detalles de cara a su debut en el campeonato.

A través de las cuentas oficiales de Cadillac en redes sociales, la escudería mostró las camisetas que formarán parte del uniforme oficial para la temporada 2026.

Las prendas son de color negro con detalles en azul, blanco y rojo en el cuello y las mangas, una paleta que refleja tanto la identidad visual del equipo como una estética sobria y sofisticada.