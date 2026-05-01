Checo Pérez arrancará 18 en la Sprint del GP de Miami 2026: Parrilla de salida actualizada

La parrilla de salida para la carrera Sprint del Gran Premio de Miami 2026 sufrió un ajuste después de la clasificación, y Checo Pérez fue uno de los pilotos beneficiados. El mexicano de Cadillac avanzó del puesto 19 al 18, luego de que Alex Albon recibió una sanción por exceder los límites de pista durante la SQ1. El piloto de Williams había clasificado originalmente en la posición 14, pero los comisarios eliminaron su mejor vuelta de la primera sesión y también todos sus tiempos de la SQ2, al considerar que no debió avanzar a la segunda ronda.

Con esa decisión, Albon cayó hasta el lugar 19 de la parrilla para la Sprint en el Miami International Autodrome. La situación también provocó movimientos directos en la parte baja de la clasificación: Carlos Sainz, Arvid Lindblad, Liam Lawson, Esteban Ocon y Checo Pérez ganaron una posición.

Así, el mexicano ya no largará desde el puesto 19, sino desde el 18, por delante de Albon y de su compañero Valtteri Bottas, quien se mantiene detrás con Cadillac. El ajuste no cambia la pole de la Sprint, que quedó en manos de Lando Norris, quien liderará la salida con McLaren. Detrás partirán Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Charles Leclerc y Max Verstappen, en una parrilla que mantiene a McLaren y Mercedes como los equipos mejor posicionados para pelear por los puntos de la carrera corta. Para Checo Pérez, el castigo a Albon representa una ayuda mínima, pero valiosa dentro de un fin de semana complicado para Cadillac. El tapatío quedó eliminado en la SQ1 y ahora deberá intentar avanzar desde la parte trasera del grupo, en una Sprint donde cualquier incidente, estrategia o rebase en las primeras vueltas puede abrirle la puerta a recuperar posiciones.

Así queda la parrilla actualizada para la Sprint del GP de Miami 2026: 1.- Lando Norris | McLaren | 1:27.869 2.- Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.091 3.- Oscar Piastri | McLaren | 1:28.108 4.- Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.239 5.- Max Verstappen | Red Bull | 1:28.461 6.- George Russell | Mercedes | 1:28.493 7.- Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.618 8.- Franco Colapinto | Alpine | 1:29.320 9.- Isack Hadjar | Red Bull | 1:29.422 10.- Pierre Gasly | Alpine | 1:29.474 11.- Gabriel Bortoleto | Audi 12.- Nico Hülkenberg | Audi 13.- Ollie Bearman | Haas 14.- Carlos Sainz | Williams 15.- Arvid Lindblad | Racing Bulls 16.- Liam Lawson | Racing Bulls 17.- Esteban Ocon | Haas 18.- Sergio “Checo” Pérez | Cadillac | 1:31.255 19.- Alex Albon | Williams 20.- Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.826 21.- Fernando Alonso | Aston Martin 22.- Lance Stroll | Aston Martin | Sin tiempo

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