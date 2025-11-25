Checo Pérez: ‘Desde el día uno supe que Red Bull era para Verstappen’

Las recientes declaraciones de Sergio “Checo” Pérez volvieron a colocar bajo la lupa su etapa en Red Bull y la relación que mantuvo con Max Verstappen, especialmente a partir de lo ocurrido en el Gran Premio de Brasil 2022. El piloto mexicano, ahora fuera de la escudería de Milton Keynes, compartió cómo vivió aquel momento y qué entendió desde su llegada al equipo en 2021. Desde su primera temporada, Pérez Mendoza construyó una dinámica funcional con el neerlandés. Uno de los episodios más recordados fue su defensa frente a Lewis Hamilton en Abu Dhabi 2021, acción que influyó en el desenlace del campeonato que terminó en manos de Verstappen. Sin embargo, un año después la relación interna tomó otro rumbo cuando el bicampeón se negó a colaborar con su compañero. TE PUEDE INTERESAR: ¡Cristiano Ronaldo sí jugará ante México! Dan solo un partido de suspensión al astro de Portugal El incidente se produjo en el Gran Premio de Brasil, penúltima fecha de la campaña 2022. En ese momento, Sergio Michel Pérez disputaba el subcampeonato con Charles Leclerc, razón por la que su ingeniero, Giampiero Lambiasse, solicitó a Verstappen ceder su posición para que el tapatío sumara puntos clave. El neerlandés rechazó la orden y cerró en sexto lugar, mientras que el mexicano terminó séptimo.

Tres años después, el jalisciense explicó que aquel desacuerdo estuvo relacionado con el enojo de Verstappen por un choque ocurrido en la clasificación del Gran Premio de Mónaco. Aun así, afirmó que ambos aclararon la situación con el paso del tiempo. La discusión resurgió esta semana, y Checo aprovechó para ofrecer una mirada más amplia sobre cómo entendió su papel dentro de Red Bull. En una conversación con Luis Manuel “Chacho” López, el piloto señaló que desde su llegada supo que el proyecto estaba estructurado alrededor del neerlandés. “Yo sabía desde el primer día el rol que tenía. Este proyecto se diseñó para Verstappen, y él tiene condiciones que lo pueden llevar a ser uno de los pilotos más exitosos en la historia”, expresó. Añadió que, al notar que su desempeño empezaba a generar tensión dentro del equipo, prefirió enfocarse en el largo plazo: “No podía enfrentarme al sistema. Tenía que ser inteligente”.

