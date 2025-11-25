Checo Pérez: ‘Desde el día uno supe que Red Bull era para Verstappen’

Automovilismo
/ 25 noviembre 2025
    Checo Pérez: ‘Desde el día uno supe que Red Bull era para Verstappen’
    Pérez explicó que el proyecto técnico de Red Bull estaba orientado al estilo de manejo del neerlandés. FOTO: ESPECIAL

El piloto mexicano retomó el episodio de Brasil 2022 y explicó que desde su llegada optó por adaptarse al sistema y manejar las tensiones internas sin confrontación

Las recientes declaraciones de Sergio “Checo” Pérez volvieron a colocar bajo la lupa su etapa en Red Bull y la relación que mantuvo con Max Verstappen, especialmente a partir de lo ocurrido en el Gran Premio de Brasil 2022. El piloto mexicano, ahora fuera de la escudería de Milton Keynes, compartió cómo vivió aquel momento y qué entendió desde su llegada al equipo en 2021.

Desde su primera temporada, Pérez Mendoza construyó una dinámica funcional con el neerlandés. Uno de los episodios más recordados fue su defensa frente a Lewis Hamilton en Abu Dhabi 2021, acción que influyó en el desenlace del campeonato que terminó en manos de Verstappen. Sin embargo, un año después la relación interna tomó otro rumbo cuando el bicampeón se negó a colaborar con su compañero.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Cristiano Ronaldo sí jugará ante México! Dan solo un partido de suspensión al astro de Portugal

El incidente se produjo en el Gran Premio de Brasil, penúltima fecha de la campaña 2022. En ese momento, Sergio Michel Pérez disputaba el subcampeonato con Charles Leclerc, razón por la que su ingeniero, Giampiero Lambiasse, solicitó a Verstappen ceder su posición para que el tapatío sumara puntos clave. El neerlandés rechazó la orden y cerró en sexto lugar, mientras que el mexicano terminó séptimo.

Tres años después, el jalisciense explicó que aquel desacuerdo estuvo relacionado con el enojo de Verstappen por un choque ocurrido en la clasificación del Gran Premio de Mónaco. Aun así, afirmó que ambos aclararon la situación con el paso del tiempo.

La discusión resurgió esta semana, y Checo aprovechó para ofrecer una mirada más amplia sobre cómo entendió su papel dentro de Red Bull. En una conversación con Luis Manuel “Chacho” López, el piloto señaló que desde su llegada supo que el proyecto estaba estructurado alrededor del neerlandés.

“Yo sabía desde el primer día el rol que tenía. Este proyecto se diseñó para Verstappen, y él tiene condiciones que lo pueden llevar a ser uno de los pilotos más exitosos en la historia”, expresó. Añadió que, al notar que su desempeño empezaba a generar tensión dentro del equipo, prefirió enfocarse en el largo plazo: “No podía enfrentarme al sistema. Tenía que ser inteligente”.

Instagram

Pérez también reconoció que adaptarse a un entorno como el de Milton Keynes es parte del reto de competir en la Fórmula 1, y recordó que su permanencia fue mayor a la de otros compañeros que ha tenido el neerlandés. “Mira ahora lo que han durado los otros pilotos”, comentó.

Para cerrar, el mexicano destacó que la atención mediática suele centrarse en el piloto principal: “Hoy nadie se acuerda del otro piloto en Red Bull”, dijo, en alusión a la complicada temporada que ha tenido Yuki Tsunoda. Según Checo, la presión externa también pesa: “No solo manejas lo que ocurre en la pista; también todo lo que se mueve fuera”.

Temas


Automovilismo
Declaraciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Max Verstappen
Sergio Pérez

Organizaciones


Fórmula 1
Red Bull

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Se llevaron a cabo los honores correspondientes a una visita de Estado, incluidos los protocolos diplomáticos y la interpretación de los himnos nacionales.

Bajo fuerte resguardo, Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen en Palacio Nacional
Ayyselet Gutiérrez, sobreviviente de feminicidio en Ciudad de México. Mujeres víctimas de un intento de feminicidio tienen que sobrevivir a un sistema que les obstaculiza la justicia, las revictimiza e intenta acallarlas.

Víctimas de un intento de feminicidio en México tienen una doble lucha, sobrevivir y alcanzar justicia
El presidente ruso Vladimir Putin realiza una visita a un puesto de mando del grupo Oeste del Ejército ruso en un lugar no revelado.

Como sea, Putin gana: acepta un acuerdo de paz que favorece a Rusia o sigue la lucha
Datos oficiales indican que el 70.1% de las mexicanas de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia.

México presenta estrategia para combatir violencia sexual y digital
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, anunció ayer que la reforma en materia de agua tendrá ajustes.

Ante lluvia de quejas ajustarán Ley de Aguas

El Tren Navideño de CPKC cruzará México este 2025 con un espectáculo de luces, música y tradición. Monterrey, San Luis Potosí, Acámbaro y Comonfort están en la ruta confirmada.

Tren navideño de Kansas City llegará a México; pasará por estos estados
Los Cuartos de Final del Apertura 2025 comienzan con un calendario ajustado por motivos de seguridad y tres series programadas para miércoles y sábado.

Toluca vs Juárez, Tigres vs Xolos y América vs Rayados: así arrancan los Cuartos de Final del Apertura 2025
Su legado no solo se encuentra en los personajes a los que dio vida, sino también en la huella personal y profesional.

De qué murió Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez