GP de Miami 2026: Checo Pérez largará 21; Kimi Antonelli se lleva la pole position
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El piloto mexicano de Cadillac quedó eliminado en la Q1 y saldrá desde el fondo de la parrilla este domingo, mientras Mercedes volvió a imponerse
Checo Pérez tendrá una misión cuesta arriba este domingo en el Gran Premio de Miami 2026, luego de quedar ubicado en el lugar 21 de la parrilla de salida tras una clasificación complicada para Cadillac en el Miami International Autodrome.
El piloto mexicano no logró superar la Q1 y quedó relegado a la parte baja de la formación, en una sesión donde la pelea por la pole position quedó en manos de los equipos punteros.
La clasificación confirmó que el fin de semana en Florida no ha sido sencillo para Checo Pérez, quien partirá por detrás de Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac, y sólo delante de Gabriel Bortoleto, de Audi, dentro de una parrilla provisional que todavía aparece pendiente de aprobación final por parte de la FIA.
Para el tapatío, la carrera del domingo representará una prueba de remontada, estrategia y manejo de neumáticos en un trazado donde adelantar puede ser posible, pero exige ritmo constante y precisión en las zonas de frenada.
Mientras Pérez buscará rescatar puntos desde el fondo, Andrea Kimi Antonelli volvió a levantar la mano como uno de los grandes protagonistas de la temporada.
El piloto de Mercedes se quedó con la pole position del GP de Miami al marcar 1:27.798, registro que le permitió superar a Max Verstappen y Charles Leclerc en la pelea directa por el primer sitio de salida.
Antonelli, además, consiguió su tercera pole consecutiva, consolidando el dominio de Mercedes en clasificación y extendiendo la racha de la escudería alemana al frente de la parrilla.
Verstappen saldrá segundo con Red Bull, Leclerc tercero con Ferrari y Lando Norris cuarto con McLaren, en una primera parte de la parrilla que muestra una batalla cerrada entre las principales escuderías de la Fórmula 1.
El top 10 lo completan George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Franco Colapinto, Isack Hadjar y Pierre Gasly, mientras que Checo Pérez deberá arrancar desde la zona trasera con la necesidad de aprovechar cualquier incidente, auto de seguridad o variación climática para meterse de nuevo en la pelea.