GP de Miami 2026: Checo Pérez largará 21; Kimi Antonelli se lleva la pole position

Checo Pérez tendrá una misión cuesta arriba este domingo en el Gran Premio de Miami 2026, luego de quedar ubicado en el lugar 21 de la parrilla de salida tras una clasificación complicada para Cadillac en el Miami International Autodrome.

El piloto mexicano no logró superar la Q1 y quedó relegado a la parte baja de la formación, en una sesión donde la pelea por la pole position quedó en manos de los equipos punteros.

La clasificación confirmó que el fin de semana en Florida no ha sido sencillo para Checo Pérez, quien partirá por detrás de Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac, y sólo delante de Gabriel Bortoleto, de Audi, dentro de una parrilla provisional que todavía aparece pendiente de aprobación final por parte de la FIA.