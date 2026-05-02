GP de Miami 2026: Checo Pérez largará 21; Kimi Antonelli se lleva la pole position

+ Seguir en Seguir en Google
Automovilismo
/
    GP de Miami 2026: Checo Pérez largará 21; Kimi Antonelli se lleva la pole position
    Checo Pérez saldrá desde el lugar 21 en el GP de Miami 2026, en una carrera donde Cadillac buscará recuperar terreno desde el fondo de la parrilla. FOTO: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Automovilismo
resultados

Localizaciones


Miami

Personajes


Sergio Pérez

Organizaciones


Fórmula 1

El piloto mexicano de Cadillac quedó eliminado en la Q1 y saldrá desde el fondo de la parrilla este domingo, mientras Mercedes volvió a imponerse

Checo Pérez tendrá una misión cuesta arriba este domingo en el Gran Premio de Miami 2026, luego de quedar ubicado en el lugar 21 de la parrilla de salida tras una clasificación complicada para Cadillac en el Miami International Autodrome.

El piloto mexicano no logró superar la Q1 y quedó relegado a la parte baja de la formación, en una sesión donde la pelea por la pole position quedó en manos de los equipos punteros.

La clasificación confirmó que el fin de semana en Florida no ha sido sencillo para Checo Pérez, quien partirá por detrás de Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac, y sólo delante de Gabriel Bortoleto, de Audi, dentro de una parrilla provisional que todavía aparece pendiente de aprobación final por parte de la FIA.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/liguilla-liga-mx-2026-horarios-y-donde-ver-tigres-vs-chivas-y-atlas-vs-cruz-azul-este-sabado-PH20412782

Para el tapatío, la carrera del domingo representará una prueba de remontada, estrategia y manejo de neumáticos en un trazado donde adelantar puede ser posible, pero exige ritmo constante y precisión en las zonas de frenada.

Mientras Pérez buscará rescatar puntos desde el fondo, Andrea Kimi Antonelli volvió a levantar la mano como uno de los grandes protagonistas de la temporada.

El piloto de Mercedes se quedó con la pole position del GP de Miami al marcar 1:27.798, registro que le permitió superar a Max Verstappen y Charles Leclerc en la pelea directa por el primer sitio de salida.

Antonelli, además, consiguió su tercera pole consecutiva, consolidando el dominio de Mercedes en clasificación y extendiendo la racha de la escudería alemana al frente de la parrilla.

Verstappen saldrá segundo con Red Bull, Leclerc tercero con Ferrari y Lando Norris cuarto con McLaren, en una primera parte de la parrilla que muestra una batalla cerrada entre las principales escuderías de la Fórmula 1.

El top 10 lo completan George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Franco Colapinto, Isack Hadjar y Pierre Gasly, mientras que Checo Pérez deberá arrancar desde la zona trasera con la necesidad de aprovechar cualquier incidente, auto de seguridad o variación climática para meterse de nuevo en la pelea.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Automovilismo
resultados

Localizaciones


Miami

Personajes


Sergio Pérez

Organizaciones


Fórmula 1

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Los centros de rehabilitación siguen reportando anomalías, sin embargo, las autoridades no han considerado que estas sean suficientes para aplicar clausuras.

Coahuila: Se detectan anomalías en 85% de visitas a los anexos
Docentes de la CNTE en Chiapas entregaron a la Presidenta un pliego de demandas tras un bloqueo en Palenque y obtuvieron fecha y hora para una mesa en Palacio Nacional.

‘Si no hay solución, no rueda su balón’: CNTE bloquea aeropuerto y fija cita con Sheinbaum
El sarampión se manifiesta con erupciones en la piel y fiebre; autoridades recomiendan atención médica oportuna para evitar complicaciones.

Coahuila suma 69 casos de sarampión en lo que va del año
Banxico reportó que al 27 de marzo de 2026, el tipo de cambio de la moneda nacional frente al dólar registró una depreciación de 0.36 por ciento con relación al cierre de diciembre de 2025.

Banxico reporta pérdidas cambiarias y no genera remanentes
Para festejar fuera de la rutina y la monotonía, siempre es mejor una escapada. Por lo que la Riviera Maya, con todas sus atracciones es ideal.

Riviera Maya: El patio de juegos ideal para todos

Ajustes en la forma de manejar, el mantenimiento y decisiones al cargar combustible pueden representar ahorros significativos mes a mes.

Cómo ahorrar gasolina sin cambiar de coche: estrategias que sí funcionan en México
Con Mario Bros, Zelda y Mega Man, la Filarmónica del Desierto maravilla con su Gamer Sinfónico en Saltillo

Con Mario Bros, Zelda y Mega Man, la Filarmónica del Desierto maravilla con su Gamer Sinfónico en Saltillo
El espectáculo de 31 Minutos en el Zócalo capitalino congregó a más de 200 mil personas en el Día del Niño, destacando por su repertorio clásico y un inesperado tributo a Juan Gabriel que emocionó al público.

31 Minutos rinde homenaje a Juan Gabriel ante 200 mil personas en el Zócalo de la CDMX