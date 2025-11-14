Jake Paul se perfila para enfrentar a Anthony Joshua en diciembre

El mundo del boxeo está a la expectativa: Jake Paul se perfila para enfrentar al exmonarca unificado de los pesos pesados Anthony Joshua en diciembre, en lo que podría convertirse en uno de los eventos más mediáticos del cierre de año.

De acuerdo con reportes internacionales, las negociaciones están muy avanzadas y únicamente restan detalles para oficializar la contienda, que tendría como sede el Kaseya Center de Miami y transmisión global exclusiva vía Netflix.

EL COMBATE QUE PUEDE SACUDIR AL BOXEO MUNDIAL

La posible pelea surge tras la cancelación del duelo que Paul tenía programado ante Gervonta Davis para el 14 de noviembre, lo que abrió la puerta a una confrontación de mayor impacto.

