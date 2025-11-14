Jake Paul se perfila para enfrentar a Anthony Joshua en diciembre
El influencer-boxeador avanza hacia el combate más grande de su carrera ante el excampeón mundial pesado, en una velada que apunta a celebrarse en Miami con transmisión por Netflix
El mundo del boxeo está a la expectativa: Jake Paul se perfila para enfrentar al exmonarca unificado de los pesos pesados Anthony Joshua en diciembre, en lo que podría convertirse en uno de los eventos más mediáticos del cierre de año.
De acuerdo con reportes internacionales, las negociaciones están muy avanzadas y únicamente restan detalles para oficializar la contienda, que tendría como sede el Kaseya Center de Miami y transmisión global exclusiva vía Netflix.
EL COMBATE QUE PUEDE SACUDIR AL BOXEO MUNDIAL
La posible pelea surge tras la cancelación del duelo que Paul tenía programado ante Gervonta Davis para el 14 de noviembre, lo que abrió la puerta a una confrontación de mayor impacto.
Para Joshua, el enfrentamiento representa una oportunidad para retomar protagonismo en la élite del boxeo pesado, mientras que para Paul significaría el salto más arriesgado de su trayectoria, al medirse con un rival con amplia experiencia y legitimidad deportiva.
Las fechas tentativas que se manejan para la función son el 19 o 26 de diciembre, con una bolsa económica que, según filtraciones no confirmadas, podría alcanzar cifras multimillonarias y convertirla en una de las más lucrativas del año.
Jake Paul, quien inició su carrera profesional en 2020, ha acumulado triunfos ante peleadores de renombre y ha transformado su presencia mediática en un proyecto deportivo rentable.
Su evolución ha generado división de opiniones entre puristas del deporte, pero nadie duda del impacto comercial que tiene en la industria pugilística.
Anthony Joshua, doble campeón mundial y medallista olímpico en Londres 2012, busca consolidar su regreso tras años de irregularidad y derrotas que lo alejaron de la discusión por los títulos absolutos. Una victoria ante Paul podría catapultarlo nuevamente hacia peleas titulares en 2026.
Para Joshua, el combate representa la posibilidad de despejar dudas sobre su nivel actual y recuperar prestigio. Para Paul, la oportunidad de demostrar que pertenece al boxeo profesional de alto nivel y no únicamente al espectáculo mediático.
Para el deporte, un duelo que mezcla entretenimiento global con la historia tradicional del ring.