¿El nuevo jefe de Fernando Alonso? Jonathan Wheatley sale de Audi para liderar la reestructuración de Aston Martin

Audi encendió el paddock de la Fórmula 1 al anunciar la salida inmediata de Jonathan Wheatley, una decisión que reavivó con fuerza los rumores sobre su posible aterrizaje en Aston Martin. La escudería alemana informó que el británico deja su cargo como team principal con efecto inmediato y argumentó “motivos personales” como razón oficial de su salida. Además, Mattia Binotto asumirá de momento esas funciones dentro del proyecto de Audi. La noticia llega apenas un día después de que crecieran las versiones sobre un posible cambio en la estructura de Aston Martin.

Distintos reportes señalaron que la escudería de Silverstone valora a Wheatley como una pieza ideal para reforzar su liderazgo deportivo, en medio de un arranque complicado en la temporada 2026 y de la intención de redistribuir responsabilidades dentro del equipo.

Aunque Aston Martin no ha oficializado la llegada del exdirectivo de Audi, el movimiento ya luce cada vez más cercano. La salida de Wheatley se da en medio de la especulación que lo coloca rumbo a la escudería británica, mientras que otras publicaciones especializadas apuntan a que sería la opción principal para asumir un rol clave en la reorganización interna del equipo. Jonathan Wheatley había llegado al proyecto de Audi en abril de 2025, todavía en la transición desde Sauber hacia la estructura completa de fábrica que debutó oficialmente en 2026. Sin embargo, su estancia fue breve, pues dejó el puesto antes de completar un año al frente. El anuncio también confirma que Audi mantiene su meta de convertirse en un equipo contendiente al campeonato rumbo a 2030, pese a este inesperado ajuste directivo. Del lado de Aston Martin, la incertidumbre gira en torno al alcance real del cambio. Lawrence Stroll salió recientemente a respaldar públicamente a Adrian Newey, al asegurar que sigue siendo una figura central del proyecto, aunque los reportes apuntan a que el histórico ingeniero podría enfocar su trabajo en el área técnica y dejar espacio a otro perfil para la gestión diaria del equipo.

En ese escenario, el nombre de Wheatley aparece como el más fuerte. Así, aunque todavía no existe un anuncio formal por parte de Aston Martin, la salida de Jonathan Wheatley de Audi vuelve prácticamente inevitable que su futuro inmediato esté ligado a la escudería verde.

Publicidad