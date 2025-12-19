Fallece Greg Biffle, campeón de NASCAR, junto a su familia en accidente aéreo

La NASCAR confirmó este jueves el fallecimiento de Greg Biffle, uno de los pilotos más reconocidos de su historia reciente, luego de un accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de Statesville, al norte de Charlotte, en Carolina del Norte. De acuerdo con las autoridades, el excompetidor viajaba a bordo de un jet privado que se estrelló durante las maniobras de aterrizaje. En el siniestro murieron siete personas, entre ellas su esposa Cristina, sus hijos Emma y Ryder, así como Dennis Dutton, su hijo Jack, y Craig Wadsworth. Biffle tenía 55 años.

La noticia generó una reacción inmediata dentro del automovilismo estadounidense. Elegido por la NASCAR como uno de los 75 mejores pilotos en la historia de la categoría, Greg Biffle fue también nominado al Salón de la Fama y tuvo una trayectoria de 18 años en la élite del serial. Sin embargo, en el último año su figura había trascendido las pistas por su participación directa en labores de apoyo aéreo durante la emergencia provocada por el Huracán Helene, cuando utilizó su experiencia como piloto de helicóptero para transportar suministros y asistir a comunidades aisladas.

