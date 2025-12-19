Fallece Greg Biffle, campeón de NASCAR, junto a su familia en accidente aéreo
La noticia provocó una amplia reacción en la comunidad del automovilismo, que recordó tanto su trayectoria en las pistas como su participación en labores de ayuda humanitaria
La NASCAR confirmó este jueves el fallecimiento de Greg Biffle, uno de los pilotos más reconocidos de su historia reciente, luego de un accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de Statesville, al norte de Charlotte, en Carolina del Norte. De acuerdo con las autoridades, el excompetidor viajaba a bordo de un jet privado que se estrelló durante las maniobras de aterrizaje. En el siniestro murieron siete personas, entre ellas su esposa Cristina, sus hijos Emma y Ryder, así como Dennis Dutton, su hijo Jack, y Craig Wadsworth. Biffle tenía 55 años.
La noticia generó una reacción inmediata dentro del automovilismo estadounidense. Elegido por la NASCAR como uno de los 75 mejores pilotos en la historia de la categoría, Greg Biffle fue también nominado al Salón de la Fama y tuvo una trayectoria de 18 años en la élite del serial. Sin embargo, en el último año su figura había trascendido las pistas por su participación directa en labores de apoyo aéreo durante la emergencia provocada por el Huracán Helene, cuando utilizó su experiencia como piloto de helicóptero para transportar suministros y asistir a comunidades aisladas.
En un comunicado conjunto difundido por las familias de las víctimas, se destacó el perfil personal de Biffle y su entorno. “Greg y Cristina eran padres dedicados y filántropos activos, enfocados en su familia. Emma era una joven apreciada por quienes la conocían, y Ryder un niño lleno de energía y curiosidad”, señaló el mensaje, que también recordó a los demás pasajeros como personas cercanas a la comunidad de la NASCAR.
Durante su carrera deportiva, Greg Biffle logró campeonatos en la Truck Series y en la Serie Xfinity, siendo el primer piloto en conquistar ambos títulos. La mayor parte de su trayectoria la desarrolló con Roush Fenway Racing, escudería con la que compitió en la Serie de la Copa, donde sumó 19 victorias. En total, acumuló 54 triunfos en las tres principales categorías nacionales y participó en más de 800 carreras. Su mejor campaña en la Copa fue en 2005, cuando finalizó segundo del campeonato detrás de Tony Stewart.
El propietario del equipo, Jack Roush, lamentó la pérdida a través de redes sociales y subrayó el impacto de Biffle dentro y fuera de las pistas. El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, y directivos de la NASCAR también expresaron condolencias y recordaron su participación durante la emergencia causada por el huracán.
Retirado parcialmente desde 2016, Biffle regresó de manera puntual en 2022 para disputar cinco carreras, incluida la Daytona 500. En su vida fuera del automovilismo se dedicó a proyectos personales y a su familia, con la que, apenas días antes del accidente, había compartido públicamente una salida para elegir el árbol de Navidad.