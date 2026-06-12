George Russell lidera la FP1 en Barcelona; Colton Herta reemplaza a Checo Pérez

La actividad del Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 comenzó este viernes en el circuito de Montmeló con una sesión de entrenamientos marcada por la presencia de varios pilotos jóvenes y por la ausencia temporal del mexicano Sergio Pérez, quien cedió su monoplaza al estadounidense Colton Herta durante la primera práctica libre. La FP1 ofreció una imagen poco habitual de la parrilla de Fórmula 1. Siete equipos aprovecharon la jornada para cumplir con los programas de desarrollo de talentos y las disposiciones de la FIA que obligan a brindar oportunidades en sesiones oficiales a pilotos con poca experiencia en la categoría.

En ese escenario, fue George Russell quien marcó el ritmo de la sesión. El piloto de Mercedes registró una vuelta de 1:16.363 para colocarse en la parte más alta de la clasificación, dejando atrás al australiano Oscar Piastri, que terminó a 203 milésimas. Charles Leclerc completó el tercer puesto, mientras que Max Verstappen se ubicó cuarto en una práctica donde las diferencias entre los primeros lugares fueron relativamente reducidas.

Uno de los temas que más llamó la atención fue la ausencia de Sergio Pérez. Cadillac decidió utilizar la primera sesión para darle rodaje a Colton Herta, quien tomó los controles del monoplaza MAC-26 como parte del proceso de preparación y evaluación de jóvenes pilotos. La participación del estadounidense ya había sido anunciada días antes y forma parte de la estrategia de la escudería para ampliar la experiencia de sus prospectos en fines de semana de Gran Premio. Herta concluyó la práctica en la vigésima primera posición con un mejor tiempo de 1:20.697. Aunque el resultado quedó lejos de los puestos de referencia, la sesión representó una oportunidad para familiarizarse con las condiciones de pista y con los procedimientos de un fin de semana oficial de Fórmula 1. Pérez volverá a la actividad durante las siguientes prácticas programadas en Montmeló. Mercedes también realizó movimientos en su alineación. El líder del campeonato de pilotos, Kimi Antonelli, no participó en la sesión, ya que su lugar fue ocupado por Frederik Vesti. El danés finalizó decimoquinto y acumuló kilómetros importantes para el programa de desarrollo del equipo alemán.

Entre los jóvenes que aprovecharon la oportunidad destacó Leonardo Fornaroli, quien sorprendió al colocar el McLaren en la quinta posición. También figuraron Paul Aron, sexto con Audi, y Dino Beganovic, octavo al volante del Ferrari que habitualmente conduce Lewis Hamilton. La actividad continuará durante el resto del fin de semana con las siguientes sesiones de práctica y la clasificación, donde los equipos comenzarán a mostrar con mayor claridad su verdadero potencial para la carrera del domingo en el trazado catalán.

Publicidad