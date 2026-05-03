Morena se deslinda de Rocha Moya tras licencia en Sinaloa

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    Morena se deslinda de Rocha Moya tras licencia en Sinaloa
    Los morenistas señalaron que la Fiscalía General de la República debe definir lo que corresponda. ESPECIAL
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Legisladores y políticos de Morena marcaron distancia del gobernador con licencia de Sinaloa

CDMX.- Senadores, diputados y otros políticos de Morena se deslindaron del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y dejaron su futuro en manos de la Fiscalía General de la República.

Diversos personajes morenistas señalaron en entrevistas por separado que, una vez separado del cargo, Rocha Moya debe asumir las consecuencias de lo que resulte de las investigaciones de la FGR.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-soy-capo-no-soy-narco-reviven-entrevista-de-rocha-moya-dialogo-con-el-narco-tras-acusaciones-de-eu-KC20440093

El senador Gerardo Fernández Noroña expresó confianza en la inocencia del gobernador con licencia, aunque advirtió que si resultara culpable “no habrá impunidad ni en ese ni en ningún otro caso”.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara afirmó que confía en la Fiscalía General de la República, pero evitó respaldar directamente a Rocha Moya.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-vamos-a-agachar-la-cabeza-para-defender-a-la-patria-sheinbaum-DC20442331

El legislador morenista respondió “no lo conozco” cuando fue cuestionado sobre si tenía confianza en el gobernador con licencia de Sinaloa.

La diputada Dolores Padierna afirmó que “por fortuna” Rocha Moya ya pidió licencia y quedó sujeto a lo que determinen las autoridades correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/balean-a-11-personas-durante-baile-sonidero-en-la-venustiano-carranza-cdmx-CC20440772

“Está ahora sí que a expensas de lo que digan las autoridades, que tienen que hacer su trabajo”, señaló Padierna al referirse a la situación del exmandatario estatal en funciones.

El caso quedó bajo la atención de la Fiscalía General de la República, mientras integrantes de Morena insistieron en que las investigaciones deberán avanzar conforme a la ley.

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