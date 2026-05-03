Presidente cubano se pronuncia en contra de ampliación de sanciones de EU

LA HABANA.-El presidente cubano Miguel Díaz-Canel se pronunció en contra de las sanciones impuestas el viernes por el gobierno de Estados Unidos contra la isla, al mismo tiempo que cuestionó hasta cuando el mundo seguirá tolerando los castigos colectivos “abusivos” por parte de la administración Donald Trump.

Lo anterior se produjo el sábado, en un encuentro con grupos de solidaridad con la isla, donde el mandatario expresó:

”Esta política no solo busca un ‘cambio de régimen’, sino también constituye un acto de desestabilización regional forzando a la comunidad internacional a una elección imposible entre su relación con Cuba y el acceso al mercado y al sistema financiero de Estados Unidos”, dijo.

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“Es un claro intento de imponer un modelo político por coerción económica, utilizando una ley doméstica (de Estados Unidos) para dictar las políticas de otras naciones en detrimento del multilateralismo”, añadió.

Ante esto llamó a los gobiernos del mundo a no tolerar este “abuso” al que comparó con los cometidos en Palestina o Líbano. Ambos gobiernos reconocieron que han mantenido conversaciones, pero no se ofrecieron detalles.

Cabe destacar que Cuba y Estados Unidos enfrentan su peor momento en décadas, luego de que Trump impusiera un cerco energético a la isla presionando un cambio en su modelo político y explícitamente informando que busca asfixiar a la economía de la isla y eventualmente tomarla incluso mediante la fuerza.

La orden ejecutiva fue firmada el viernes por Trump y bloquearía activos de personas que operen en la isla en sectores claves como energía, minería, defensa o seguridad, así como en el sector tecnológico. La amenaza corre también para los bancos de terceros países que podrían perder sus cuentas en Estados Unidos.

En documento del viernes se advierte que calquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el régimen de Cuba sufrirá el bloqueo total de sus activos en EU. La medida no solo se limita a castigar a miembros del Gobierno cubano, sino también a ejecutivos, líderes, funcionarios o individuos de cualquier nivel.

También suspenden la entrada a Estados Unidos de cualquier persona relacionada con estos criterios.

Trump justificó la decisión al señalar que el gobierno cubano representa una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, además de contradecir los valores democráticos.

Esta decisión se suma a otras acciones recientes, como restricciones energéticas y el endurecimiento del bloqueo, en un contexto donde la administración estadounidense ha incrementado la presión sobre el gobierno cubano e incluso ha sugerido la necesidad de un cambio de régimen.