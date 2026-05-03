Vinculan a proceso a edil de Tlalnepantla por corrupción de menores y abuso sexual

El 3 de mayo se reportó que Jorge Armando ‘N’, alcalde de Tlalnepantla, Morelos, fue vinculado a proceso por un juez, tras haber cometido delitos de abuso contra una menor de edad.

El incidente ocurrió en la carretera Yautepec-Tlayacapan, el 25 de abril. Según las autoridades policiacas en escena, el alcalde Jorge Armando ‘N’ fue detenido en flagrancia, dentro de un predio. Los reportes del arresto indicaron que la víctima es una adolescente que no tenía forma de comprender o resistir en contra del acto.

No obstante, el juez descartó el delito de violación, propuesto por el Ministerio Público. Argumentó que no había suficientes pruebas para clasificar el delito como violación, pero sí se procedió con los delitos de corrupción de menores y abuso sexual.