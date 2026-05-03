Vinculan a proceso a edil de Tlalnepantla por corrupción de menores y abuso sexual

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    Vinculan a proceso a edil de Tlalnepantla por corrupción de menores y abuso sexual
    Vinculan a proceso a Jorge Armando ‘N’ por abuso sexual y corrupción de menores en Morelos Vanguardia

Aunque el Ministerio Público imputó el delito de violación, el juez argumentó que no había suficientes pruebas para sostener el cargo

El 3 de mayo se reportó que Jorge Armando ‘N’, alcalde de Tlalnepantla, Morelos, fue vinculado a proceso por un juez, tras haber cometido delitos de abuso contra una menor de edad.

El incidente ocurrió en la carretera Yautepec-Tlayacapan, el 25 de abril. Según las autoridades policiacas en escena, el alcalde Jorge Armando ‘N’ fue detenido en flagrancia, dentro de un predio. Los reportes del arresto indicaron que la víctima es una adolescente que no tenía forma de comprender o resistir en contra del acto.

No obstante, el juez descartó el delito de violación, propuesto por el Ministerio Público. Argumentó que no había suficientes pruebas para clasificar el delito como violación, pero sí se procedió con los delitos de corrupción de menores y abuso sexual.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-jorge-armando-n-alcalde-de-tlalnepantla-morelos-por-presuntos-delitos-sexuales-BH20274104

Se realizó una audiencia inicial en la Ciudad Judicial de Cuautla. Se detalló que la Fiscalía Regional Oriente obtuvo que el alcalde sea investigado, tras destacar pistas que lo señalan como presunto responsable.

El juez ordenó prisión preventiva oficiosa. Permanecerá en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla. Se determinó que el alcalde no podrá llevar su proceso en libertad ni regresar a sus funciones en el ayuntamiento.

Por el momento, el juez estableció un mes para el cierre de la investigación complementaria. Los fiscales y la defensa del acusado tendrán 30 días para reunir información correspondiente para argumentar sus casos y así decidir si se tomará un juicio oral o si habrá otra alternativa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/gobernadora-de-morelos-admite-fracaso-de-estrategia-de-seguridad-MC20224778

Hasta el momento, no se ha elegido un edil que sustituya a Jorge Armando ‘N’ en el municipio de Tlalnepantla.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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