IndyCar: Pato O’Ward califica 12° en Barber; así será la estrategia para remontar en Alabama

Pato O’Ward tendrá una carrera cuesta arriba este domingo en el GP de Alabama, luego de que la sesión de clasificación lo dejara ubicado en el lugar 12 de la parrilla para el Children’s of Alabama Indy Grand Prix, competencia que se disputará en el Barber Motorsports Park de Birmingham, Alabama. El regiomontano, una de las principales cartas mexicanas en IndyCar, quedó al borde de una mejor posición de salida en un fin de semana que ha mostrado mucha paridad en la categoría. La pole position fue para Alex Palou, en una qualy en la que O’Ward cerró el Top 12, un sitio que lo obliga a pensar en estrategia, ritmo de carrera y manejo de neumáticos para escalar posiciones desde el arranque.

En una pista técnica como Barber, donde el orden de salida suele tener peso, el mexicano necesitará una ejecución sólida para pelear por meterse entre los punteros. Aun con ese resultado en clasificación, Pato llega con argumentos para competir. IndyCar destacó antes del fin de semana que el piloto de Arrow McLaren venía cuarto en el campeonato tras un arranque consistente, con un quinto lugar en St. Petersburg, un cuarto puesto en Phoenix y otro quinto en Arlington. Esa regularidad lo ha mantenido en la conversación dentro de una temporada 2026 que arrancó con diferencias apretadas entre los protagonistas. Además, O’Ward ya había dado señales positivas en Barber durante las prácticas previas. El viernes fue tercero en la primera sesión, mientras que en la actividad sabatina previa a la clasificación su monoplaza se mantuvo en la zona competitiva, por lo que el equipo mexicano-canadiense de Arrow McLaren todavía confía en encontrar el ritmo necesario para remontar el domingo.

El GP de Alabama representa una prueba importante para Pato O’Ward no solo por los puntos en juego, sino por la oportunidad de reafirmar su condición de contendiente en IndyCar. Desde la posición 12, el mexicano tendrá que construir una carrera inteligente en Barber Motorsports Park si quiere mantenerse cerca de la parte alta del campeonato y convertir un sábado discreto en un domingo de recuperación.

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