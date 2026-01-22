¿Quién fue Marty Reisman? El excéntrico genio del ping-pong que llevó a Timothée Chalamet a una nominación al Oscar

Marty Reisman fue una de las figuras más singulares en la historia del tenis de mesa y un personaje que trascendió el deporte por su estilo provocador, su vida fuera de lo convencional y su capacidad para convertir cada partido en un espectáculo.

Nacido como Martin Reisman el 1 de febrero de 1930 en Manhattan, creció en el Lower East Side dentro de una familia de inmigrantes judíos rusos y encontró en el ping-pong una vía de escape, identidad y supervivencia desde muy joven.

Reisman se convirtió en campeón nacional de tenis de mesa de Estados Unidos en 1958 y 1960, además de sumar más de dos decenas de títulos a lo largo de una carrera que se extendió por más de cinco décadas.

Su longevidad competitiva fue tan notable que en 1997, ya en una etapa madura de su vida, conquistó el campeonato nacional de hardbat, reafirmando su estatus como una leyenda viva del deporte.