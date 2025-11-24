Mick Schumacher llega a IndyCar 2026 y será nuevo rival de Pato O’Ward
Mick Schumacher competirá la temporada 2026 de IndyCar con Rahal Letterman Lanigan Racing y coincidirá con Pato O’Ward, uno de los pilotos más destacados del serial
La IndyCar tendrá un nuevo episodio en su historia en 2026 con la llegada de Mick Schumacher a la parrilla. El equipo Rahal Letterman Lanigan Racing confirmó que el piloto alemán disputará la temporada completa, decisión que marca su regreso a los monoplazas y lo coloca en un escenario donde coincidirá con Pato O’Ward, uno de los nombres más seguidos dentro del campeonato estadounidense.
La escudería dirigida por Bobby Rahal venía analizando el perfil de Schumacher desde semanas atrás. El trabajo realizado durante una prueba privada en el trazado mixto de Indianápolis fue determinante para que ambas partes avanzaran en las negociaciones. Con ello, el alemán deja atrás su etapa más reciente en el Mundial de Resistencia y su breve ciclo en la Fórmula 1.
El anuncio surge en un momento relevante para O’Ward, quien se mantiene como uno de los protagonistas del serial y afrontará otro año clave con Arrow McLaren. La incorporación de Schumacher genera un nuevo interés internacional alrededor de la serie, lo que incrementa el seguimiento mediático para el piloto mexicano en una temporada donde buscará avanzar en sus objetivos deportivos.
La adaptación del alemán incluirá su primera experiencia en óvalos. Estos trazados, habituales en la categoría, suelen requerir un periodo de ajuste para los pilotos provenientes de otros campeonatos. Schumacher participará en la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis, competencia en la que O’Ward ha tenido actuaciones destacadas en años recientes.
El piloto europeo utilizará el número 47, cifra que ya lo acompañó en su paso por la Fórmula 1. Además, compartirá parrilla con viejos conocidos como Callum Ilott, Robert Shwartzman, Christian Lundgaard y Marcus Armstrong, pilotos que han coincidido con él en etapas formativas y que hoy compiten en el mismo entorno donde O’Ward ha logrado consolidarse.
Para Alemania, su llegada representa un punto relevante, ya que no contaba con un piloto de tiempo completo en IndyCar desde la época de Timo Glock en Champ Car. El más reciente antecedente alemán en la categoría fue Lucas Lühr, quien participó en 2013.
Schumacher señaló que su paso por distintas categorías le permitirá integrarse con rapidez al proyecto de Rahal Letterman Lanigan Racing. Explicó que el formato competitivo de IndyCar fue uno de los factores que influyó en su decisión y destacó el trabajo realizado por el equipo durante la prueba previa.
La operación para sumarlo al campeonato fue impulsada por Jay Frye, presidente de la serie, como parte de una reestructura enfocada en mejorar el rendimiento en óvalos. Con ello, la temporada 2026 anticipa un escenario donde Schumacher y O’Ward compartirán reflectores y múltiples duelos en pista.