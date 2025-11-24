Mick Schumacher llega a IndyCar 2026 y será nuevo rival de Pato O’Ward

La IndyCar tendrá un nuevo episodio en su historia en 2026 con la llegada de Mick Schumacher a la parrilla. El equipo Rahal Letterman Lanigan Racing confirmó que el piloto alemán disputará la temporada completa, decisión que marca su regreso a los monoplazas y lo coloca en un escenario donde coincidirá con Pato O’Ward, uno de los nombres más seguidos dentro del campeonato estadounidense.

La escudería dirigida por Bobby Rahal venía analizando el perfil de Schumacher desde semanas atrás. El trabajo realizado durante una prueba privada en el trazado mixto de Indianápolis fue determinante para que ambas partes avanzaran en las negociaciones. Con ello, el alemán deja atrás su etapa más reciente en el Mundial de Resistencia y su breve ciclo en la Fórmula 1.

El anuncio surge en un momento relevante para O’Ward, quien se mantiene como uno de los protagonistas del serial y afrontará otro año clave con Arrow McLaren. La incorporación de Schumacher genera un nuevo interés internacional alrededor de la serie, lo que incrementa el seguimiento mediático para el piloto mexicano en una temporada donde buscará avanzar en sus objetivos deportivos.