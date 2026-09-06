US Open 2026: Sabalenka y Alcaraz van a cuartos; Medvedev queda fuera

Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz dieron otro paso en la defensa de sus coronas en el US Open 2026. Ambos superaron los Octavos de Final este domingo en Nueva York y se instalaron entre los ocho mejores del último Grand Slam de la temporada. La bielorrusa, número uno del mundo, venció 6-4 y 6-3 a la estadounidense Taylor Townsend en el estadio Arthur Ashe. Su potencia terminó por imponerse a una rival que alteró el ritmo con cambios de efecto y constantes subidas a la red. Sabalenka debió remontar una desventaja de 1-3 en el segundo set y enlazó cinco juegos para cerrar el encuentro. Con ello alcanzó sus sextos cuartos de final consecutivos en Flushing Meadows y mantuvo su recorrido en esta edición sin perder una manga.

La campeona de 2024 y 2025 busca convertirse en la primera mujer con tres títulos seguidos del Abierto de Estados Unidos desde Serena Williams, quien lo consiguió entre 2012 y 2014. Su siguiente adversaria será la checa Linda Noskova, monarca de Wimbledon.

Alcaraz también respondió a la exigencia del escenario y derrotó al estadounidense Tommy Paul por 6-4, 6-3 y 6-4. El español sostuvo la iniciativa con su derecha y sumó 33 golpes ganadores, frente a los 18 de su oponente. El murciano amplió a 7-2 su ventaja en el historial ante Paul y mantuvo vivo el objetivo de conquistar su tercer trofeo en Nueva York. En Cuartos se medirá con Ben Shelton, vencendor del duelo ante Stefanos Tsitsipas. Su victoria también extendió a 18 partidos su racha ganadora en torneos de Grand Slam, señal de fortaleza en su regreso a la competencia tras más de cuatro meses fuera por una lesión de muñeca.

En el resto de los resultados, Frances Tiafoe eliminó al ruso Daniil Medvedev, campeón de 2021, por 7-6 (1), 6-4 y 7-6 (6). Su próximo rival será Alex Michelsen, quien alcanzó sus primeros cuartos en un Grand Slam al superar al argentino Tomás Martín Etcheverry por 7-6 (6), 6-4 y 6-4. En la rama femenil, Noskova resistió ante la ucraniana Marta Kostyuk y ganó 7-5, 5-7 y 6-4; Jessica Pegula derrotó a la rumana Sorana Cirstea por 6-3 y 6-4.