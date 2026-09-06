US Open 2026: Sabalenka y Alcaraz van a cuartos; Medvedev queda fuera

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    Carlos Alcaraz, a la izquierda, y Aryna Sabalenka avanzaron a cuartos del US Open tras vencer a Tommy Paul y Taylor Townsend, respectivamente. FOTOS: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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La bielorrusa persigue el tricampeonato en Nueva York, mientras el español reforzó su candidatura al vencer a Tommy Paul en tres sets

Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz dieron otro paso en la defensa de sus coronas en el US Open 2026. Ambos superaron los Octavos de Final este domingo en Nueva York y se instalaron entre los ocho mejores del último Grand Slam de la temporada.

La bielorrusa, número uno del mundo, venció 6-4 y 6-3 a la estadounidense Taylor Townsend en el estadio Arthur Ashe. Su potencia terminó por imponerse a una rival que alteró el ritmo con cambios de efecto y constantes subidas a la red.

Sabalenka debió remontar una desventaja de 1-3 en el segundo set y enlazó cinco juegos para cerrar el encuentro. Con ello alcanzó sus sextos cuartos de final consecutivos en Flushing Meadows y mantuvo su recorrido en esta edición sin perder una manga.

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La campeona de 2024 y 2025 busca convertirse en la primera mujer con tres títulos seguidos del Abierto de Estados Unidos desde Serena Williams, quien lo consiguió entre 2012 y 2014. Su siguiente adversaria será la checa Linda Noskova, monarca de Wimbledon.

Alcaraz también respondió a la exigencia del escenario y derrotó al estadounidense Tommy Paul por 6-4, 6-3 y 6-4. El español sostuvo la iniciativa con su derecha y sumó 33 golpes ganadores, frente a los 18 de su oponente.

El murciano amplió a 7-2 su ventaja en el historial ante Paul y mantuvo vivo el objetivo de conquistar su tercer trofeo en Nueva York. En Cuartos se medirá con Ben Shelton, vencendor del duelo ante Stefanos Tsitsipas.

Su victoria también extendió a 18 partidos su racha ganadora en torneos de Grand Slam, señal de fortaleza en su regreso a la competencia tras más de cuatro meses fuera por una lesión de muñeca.

En el resto de los resultados, Frances Tiafoe eliminó al ruso Daniil Medvedev, campeón de 2021, por 7-6 (1), 6-4 y 7-6 (6). Su próximo rival será Alex Michelsen, quien alcanzó sus primeros cuartos en un Grand Slam al superar al argentino Tomás Martín Etcheverry por 7-6 (6), 6-4 y 6-4.

En la rama femenil, Noskova resistió ante la ucraniana Marta Kostyuk y ganó 7-5, 5-7 y 6-4; Jessica Pegula derrotó a la rumana Sorana Cirstea por 6-3 y 6-4.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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