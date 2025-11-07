Cierre dramático del Apertura 2025: quién llega a Liguilla, quién va a Play-In y quién se despide en la jornada sabatina de la Fecha 17

El Apertura 2025 llega a su último sábado de fase regular con una jornada cargada de dramatismo: puntos que valen la vida, boletos directos a Liguilla, últimos lugares para el Play-In y equipos que se despiden sin objetivos. Mientras algunos clubes cierran el torneo pensando ya en diciembre, otros saldrán a jugar 90 minutos que pueden marcar el futuro de su temporada. El margen es corto y la presión es máxima. TIGRES VS ATLÉTICO DE SAN LUIS — 5 DE LA TARDE, AZTECA 7 Tigres llega con 33 puntos, instalado en la pelea por entrar directo a la Liguilla, sabiendo que una victoria podría asegurar el boleto sin depender de terceros. Juan Brunetta vuelve a colocarse como la brújula ofensiva del equipo y la principal solución para romper la estructura rival. TE PUEDE INTERESAR: ¡Orgullo Tricolor! Raúl Jiménez gana el Gol del Año de la Concacaf San Luis, con 16 unidades, aún respira en la contienda por el Play-In, pero se encuentra en el límite. João Pedro, su carta más confiable al frente, necesita una actuación decisiva. Si no puntúan, su temporada podría terminar el mismo sábado.

CHIVAS VS MONTERREY — 5:10 DE LA TARDE, PRIME VIDEO Chivas, con 26 puntos, necesita ganar para mantenerse con vida rumbo al Play-In. La localía en el Estadio Akron y la exigencia del momento obligan a que figuras como Armando González pesen en el área rival. Monterrey suma 31 unidades y camina el borde entre meterse directo a Liguilla o caer al Play-In. Sergio Canales es el termómetro rayado: cuando él se adueña del balón, Monterrey se siente candidato; cuando desaparece, el equipo se apaga. LEÓN VS PUEBLA — 7 DE LA NOCHE, FOX - TUBI - CALIENTE TV León (13 pts) y Puebla (9 pts) llegan sin posibilidades de clasificar. El partido se convierte en cierre administrativo, pero con lecturas hacia el futuro. James Rodríguez, el nombre más reconocido en el campo, buscará cerrar el semestre dejando señales de liderazgo en un León que tendrá que replantearse rumbo al Clausura 2026. TOLUCA VS AMÉRICA — 7 DE LA NOCHE, CANAL 5 / TUDN / ViX Es el duelo con mayor peso de la jornada. Toluca y América llegan con 34 puntos, peleando directamente el liderato. Alexis Vega sostiene el pulso ofensivo de los Diablos, mientras que Brian Rodríguez se ha consolidado como la pieza más desequilibrante de las Águilas. Un triunfo podría significar recibir toda la Liguilla en casa; una derrota, dependiendo de resultados ajenos, podría empujar incluso hacia zona de Play-In. Hay demasiado en riesgo para ambos. CRUZ AZUL VS PUMAS — 9:05 DE LA NOCHE, CANAL 5 / TUDN / ViX Cruz Azul es líder con 35 puntos y depende solo de sí para terminar en la cima de la tabla. Nacho Rivero se ha convertido en la imagen de lo que este equipo busca ser: intensidad, compromiso y lectura del momento. Pumas tiene 18 puntos y juega su temporada completa en estos 90 minutos. La esperanza está bajo los tres palos: Keylor Navas puede convertir una defensa bajo presión en una muralla que sostenga el sueño del Play-In. Si Pumas pierde, tendrá que mirar la jornada del domingo con la calculadora en la mano.