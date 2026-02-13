Chris Paul anuncia su retiro tras 21 temporadas en la NBA

Chris Paul, uno de los bases más destacados en la historia de la NBA, anunció oficialmente su retiro como jugador profesional este viernes 13, concluyendo una carrera de 21 temporadas en la liga. El anuncio llegó a través de una publicación en sus redes sociales, en la que Paul escribió: “¡esto es todo! Después de 21 años, me alejo del baloncesto.”, dando por terminada su etapa como jugador activo. Paul, de 40 años, ha sido reconocido mundialmente por su impacto tanto dentro como fuera de la duela, acumulando una trayectoria que lo perfila como candidato seguro al Salón de la Fama. TE PUEDE INTERESAR: Donovan Carrillo deslumbra con participación histórica en la Final del patinaje artístico de Milano-Cortina 2026

En sus 21 años en la liga, jugó para los Hornets de Nueva Orleans (ahora Pelicans), los Clippers de Los Ángeles (en dos etapas), los Rockets de Houston, el Thunder de Oklahoma City, los Suns de Phoenix, los Warriors de Golden State, los Spurs de San Antonio y los Raptors de Toronto. A lo largo de su carrera consiguió múltiples distinciones: fue 12 veces All-Star, 11 veces integrante de los equipos All-NBA, 9 veces miembro de equipos All-Defensive, además de ganar el premio al Novato del Año en 2006 y ser parte del Equipo por el 75 Aniversario de la NBA. Paul también se retiró como segundo máximo asistente y segundo líder en robos en la historia de la liga, ubicándose detrás de John Stockton en esas categorías estadísticas. Aunque nunca logró un campeonato de la NBA, la única aparición en unas Finales fue con los Suns en 2021, su legado trasciende los anillos. Se destacó por su habilidad para elevar el nivel de sus equipos y por su liderazgo en la cancha, lo que le valió respeto generalizado entre compañeros, rivales y analistas. El desenlace de su carrera fue particular: tras regresar a los Clippers para la Temporada 2025-26, el veterano armador jugó apenas 16 partidos antes de ser liberado por discrepancias con el cuerpo técnico. Fue incluido en un traspaso rumbo a los Raptors de Toronto, equipo que lo dejó en libertad antes de que volviera a disputar un encuentro esta temporada.