Knicks vs Spurs: Nueva York descifra a San Antonio y pega primero en el Juego 1 de las Finales de la NBA

Los Knicks de Nueva York comenzaron las Finales de la NBA 2026 con un golpe de autoridad. En una noche de alta tensión en el Frost Bank Center, el equipo neoyorquino venció 105-95 a los Spurs de San Antonio y tomó ventaja de 1-0 en la serie por el campeonato, en un duelo que reactivó la memoria de aquella final de 1999 entre ambas franquicias. El triunfo tuvo sabor a declaración. Nueva York no sólo ganó como visitante, sino que lo hizo después de verse abajo por 14 puntos en la segunda mitad, respondiendo con carácter, defensa y una gran actuación de Jalen Brunson, quien volvió a convertirse en el rostro competitivo de unos Knicks que siguen alimentando el sueño de terminar con una sequía histórica de título. Brunson terminó la noche con 30 puntos y apareció en los momentos decisivos del último cuarto, cuando el partido exigía temple y ejecución.

Su liderazgo fue clave para que Nueva York resistiera la presión de San Antonio, que intentó sostener el impulso frente a su afición, pero se quedó sin respuestas en la recta final.

Karl-Anthony Towns también fue determinante para los Knicks, al firmar un doble-doble de 18 puntos y 12 rebotes. Su presencia interior permitió equilibrar el duelo ante Victor Wembanyama, figura central de los Spurs, y le dio a Nueva York una segunda vía ofensiva en una noche donde cada posesión pesó como final. El partido se inclinó definitivamente en el último periodo. Los Knicks ajustaron en defensa, cerraron los espacios en el perímetro y aprovecharon los errores de San Antonio, que sufrió con su tiro de larga distancia en la segunda mitad. Esa sequía ofensiva terminó por abrirle la puerta a Nueva York, que administró mejor los minutos decisivos. Para los Spurs, la derrota representa un aviso inmediato en la serie. San Antonio llegaba con la ventaja de localía y con la expectativa generada por Wembanyama, pero no logró cerrar un partido que tuvo bajo control durante varios tramos. De’Aaron Fox, además, vivió una noche complicada desde el campo y no pudo convertirse en el socio ofensivo que el equipo necesitaba.

Con este resultado, los Knicks se colocan 1-0 arriba en las Finales de la NBA y trasladan toda la presión a San Antonio de cara al Juego 2. Nueva York, que busca su primer campeonato desde 1973, dio el primer paso en una serie que promete máxima intensidad, historia y una batalla táctica entre dos proyectos que llegaron al escenario más grande de la liga.

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