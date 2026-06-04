La última prueba del Tri: ¿Qué buscará México ante Serbia en Toluca rumbo al Mundial 2026?

El partido México vs Serbia está programado para este jueves , en la casa de los Diablos Rojos del Toluca.

El equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, en un duelo que funcionará como despedida, ensayo general y examen final antes del debut mundialista ante Sudáfrica.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 entra en su tramo más intenso y la Selección Mexicana tendrá este jueves una última escala antes de presentarse ante su afición en la justa mundialista.

Después de vencer 1-0 a Australia en su anterior compromiso de preparación, México llega a este encuentro con la necesidad de mejorar en funcionamiento ofensivo y encontrar mayor claridad en los últimos metros.

La expectativa será alta, no sólo por tratarse del último amistoso del Tricolor antes del Mundial, sino porque podría ofrecer pistas importantes sobre la base titular que utilizará el “Vasco” Aguirre en el arranque del torneo.

El resultado ante los australianos dejó buenas sensaciones en defensa, pero también evidenció que el equipo todavía necesita mayor contundencia de cara al arco rival.

Javier Aguirre cuenta ya con el grupo definitivo de 26 jugadores para el Mundial 2026, por lo que el duelo ante Serbia será clave para medir sociedades, ajustar cargas físicas y definir roles dentro del plantel.

Aunque el técnico mexicano había dejado entrever que este partido podía parecerse mucho al once del debut, también reconoció que el manejo de minutos será determinante para no arriesgar futbolistas a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

El Tricolor debutará el 11 de junio ante Sudáfrica, por lo que el margen de corrección es mínimo. Por eso, el compromiso en Toluca toma un valor especial: será la última oportunidad pública para ver al equipo antes de que comience la presión real del Mundial.

Serbia, una prueba europea para preparar el Grupo A

El rival no fue elegido al azar. Serbia representa una prueba física, ordenada y con características europeas que pueden ayudar a México a preparar parte de lo que enfrentará en la fase de grupos, especialmente ante Chequia, uno de sus rivales mundialistas.

El conjunto serbio suele competir con intensidad, fortaleza en el juego aéreo y buen trato de balón en mediocampo.

Para México, el reto estará en sostener la posesión sin perder profundidad, cuidar las transiciones defensivas y encontrar variantes ofensivas más allá de la pelota detenida.

Ante Australia, el gol llegó por esa vía, con Johan Vásquez aprovechando un tiro de esquina, por lo que Aguirre buscará que el equipo también genere peligro en jugada elaborada.

El encuentro también servirá para medir la respuesta del Tricolor en la altura de Toluca, una sede que puede exigir físicamente, pero que también le permitirá jugar en territorio nacional ante una afición que despedirá al equipo antes del Mundial.

El Nemesio Diez, sede de la despedida tricolor

El Estadio Nemesio Diez será el escenario de un partido con ambiente mundialista. Toluca recibirá a la Selección Mexicana en una noche que funcionará como conexión directa entre el equipo y la afición antes del arranque del torneo más importante en la historia reciente del futbol mexicano.

Con el Mundial 2026 en casa, la exigencia alrededor del Tricolor es mayor. México no sólo jugará como anfitrión, también cargará con la expectativa de romper barreras históricas y firmar una actuación memorable.

En ese contexto, cada detalle cuenta: el once inicial, el rendimiento de los referentes, la respuesta de los jóvenes y la capacidad del equipo para llegar con confianza al debut.

El duelo ante Serbia no entregará puntos, pero sí puede marcar el estado anímico con el que México llegará al Mundial. Una victoria convincente elevaría el optimismo; una actuación gris, en cambio, aumentaría las dudas justo antes del estreno.