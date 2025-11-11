LeBron James entrenará con los South Bay Lakers antes de su temporada 23 en la NBA

LeBron James se prepara para dar inicio a su vigesimotercera temporada en la NBA y lo hará entrenando con los South Bay Lakers, filial del conjunto angelino en la G League, a lo largo de esta semana.

El anuncio fue realizado por el entrenador de los Lakers de Los Ángeles, JJ Redick, antes del duelo frente a los Hornets de Charlotte. Redick mencionó inicialmente que James estaba “literalmente practicando con South Bay hoy”, aunque el equipo posteriormente aclaró que el entrenamiento se llevará a cabo más adelante en la semana, ya que South Bay no tuvo actividades el lunes.

James, de 40 años, aún no ha participado en prácticas ni en partidos con los Lakers esta temporada debido a un cuadro de ciática que desarrolló poco antes del inicio del campo de entrenamiento. El cuerpo técnico no ha establecido un calendario concreto para su regreso, y el propio jugador no ha ofrecido declaraciones amplias a la prensa desde el día de medios celebrado a finales de septiembre.