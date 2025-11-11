LeBron James entrenará con los South Bay Lakers antes de su temporada 23 en la NBA
El jugador de 40 años entrenará esta semana en la G League mientras continúa su recuperación de una lesión en el nervio ciático
LeBron James se prepara para dar inicio a su vigesimotercera temporada en la NBA y lo hará entrenando con los South Bay Lakers, filial del conjunto angelino en la G League, a lo largo de esta semana.
El anuncio fue realizado por el entrenador de los Lakers de Los Ángeles, JJ Redick, antes del duelo frente a los Hornets de Charlotte. Redick mencionó inicialmente que James estaba “literalmente practicando con South Bay hoy”, aunque el equipo posteriormente aclaró que el entrenamiento se llevará a cabo más adelante en la semana, ya que South Bay no tuvo actividades el lunes.
James, de 40 años, aún no ha participado en prácticas ni en partidos con los Lakers esta temporada debido a un cuadro de ciática que desarrolló poco antes del inicio del campo de entrenamiento. El cuerpo técnico no ha establecido un calendario concreto para su regreso, y el propio jugador no ha ofrecido declaraciones amplias a la prensa desde el día de medios celebrado a finales de septiembre.
A pesar de la ausencia de su estrella principal y de otros jugadores clave, los Lakers han tenido un comienzo sólido con siete victorias y dos derrotas, superando múltiples lesiones en su plantel, entre ellas las de Luka Doncic y Austin Reaves.
El equipo cayó el pasado fin de semana ante los Hawks de Atlanta, que también enfrentan bajas importantes, y continúa su gira de cinco encuentros como visitante, con la segunda parada en Charlotte.
Por el momento, no se espera que LeBron acompañe al equipo en este viaje. En cambio, Austin Reaves regresa a la acción contra los Hornets tras perderse tres partidos debido a una molestia en el tendón de la corva.
El siguiente compromiso en casa para los Lakers será el 18 de noviembre, cuando reciban al Jazz de Utah.
Cuando LeBron finalmente vuelva a la duela, marcará un nuevo hito en su carrera: se convertirá en el jugador con más temporadas disputadas en la historia de la NBA. El máximo anotador histórico de la liga inició su trayectoria profesional en octubre de 2003, menos de un año antes del nacimiento de su hijo mayor, Bronny James, quien hoy comparte vestidor con él en el conjunto angelino.