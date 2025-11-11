LeBron James entrenará con los South Bay Lakers antes de su temporada 23 en la NBA

Básquetbol
/ 11 noviembre 2025
    LeBron James entrenará con los South Bay Lakers antes de su temporada 23 en la NBA
    Con su retorno, LeBron James se convertirá en el jugador con más temporadas disputadas en la NBA. FOTO: AP

El jugador de 40 años entrenará esta semana en la G League mientras continúa su recuperación de una lesión en el nervio ciático

LeBron James se prepara para dar inicio a su vigesimotercera temporada en la NBA y lo hará entrenando con los South Bay Lakers, filial del conjunto angelino en la G League, a lo largo de esta semana.

El anuncio fue realizado por el entrenador de los Lakers de Los Ángeles, JJ Redick, antes del duelo frente a los Hornets de Charlotte. Redick mencionó inicialmente que James estaba “literalmente practicando con South Bay hoy”, aunque el equipo posteriormente aclaró que el entrenamiento se llevará a cabo más adelante en la semana, ya que South Bay no tuvo actividades el lunes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Fuera del Mundial 2026? Lamine Yamal es expulsado de Selección Española por tratamiento privado de pubalgia

James, de 40 años, aún no ha participado en prácticas ni en partidos con los Lakers esta temporada debido a un cuadro de ciática que desarrolló poco antes del inicio del campo de entrenamiento. El cuerpo técnico no ha establecido un calendario concreto para su regreso, y el propio jugador no ha ofrecido declaraciones amplias a la prensa desde el día de medios celebrado a finales de septiembre.

A pesar de la ausencia de su estrella principal y de otros jugadores clave, los Lakers han tenido un comienzo sólido con siete victorias y dos derrotas, superando múltiples lesiones en su plantel, entre ellas las de Luka Doncic y Austin Reaves.

El equipo cayó el pasado fin de semana ante los Hawks de Atlanta, que también enfrentan bajas importantes, y continúa su gira de cinco encuentros como visitante, con la segunda parada en Charlotte.

Por el momento, no se espera que LeBron acompañe al equipo en este viaje. En cambio, Austin Reaves regresa a la acción contra los Hornets tras perderse tres partidos debido a una molestia en el tendón de la corva.

El siguiente compromiso en casa para los Lakers será el 18 de noviembre, cuando reciban al Jazz de Utah.

Instagram

Cuando LeBron finalmente vuelva a la duela, marcará un nuevo hito en su carrera: se convertirá en el jugador con más temporadas disputadas en la historia de la NBA. El máximo anotador histórico de la liga inició su trayectoria profesional en octubre de 2003, menos de un año antes del nacimiento de su hijo mayor, Bronny James, quien hoy comparte vestidor con él en el conjunto angelino.

Temas


Basquetbol

Localizaciones


Los Ángeles

Personajes


Lebron James

Organizaciones


NBA
Los Angeles Lakers

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta amenaza de Estados Unidos

Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos
El presidente Trump y los republicanos del Congreso siguieron una estrategia de aumentar el dolor y esperar a los demócratas.

Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno
Imágenes de video transmitidas en medios de comunicación turcos parecían mostrar la aeronave descendiendo en espiral y dejando un rastro de humo blanco. FOTO:

Se estrella avión de transporte militar de la OTAN con 20 ocupantes
La llegada se produce a la par que la Administración de Trump refuerza su presencia militar en el área del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y ataca embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico. FOTO:

Llega al Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos
La revocación de mandato no es un tema nuevo, sino una figura establecida en la Constitución e impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador,

Sheinbaum avala adelantar la revocación de mandato: ‘Es buena, pero debe debatirse’
Afirmó que confía plenamente en su esquema de protección y que mantiene contacto directo con la gente pese a los recientes hechos de violencia.

Claudia Sheinbaum: ‘No me va a pasar nada’; descarta ampliar su seguridad
Reubica Profepa a 41 ejemplares que presentaban estrés y peso bajo, en Morelos.

Profepa asegura 41 animales del ‘Parque Temazcal Zovic’ de Morelos; tenían estrés y bajo peso
Tendrán ajustes en penalidades, redacción técnica y especialización de ministerios públicos.

Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes