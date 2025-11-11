¿Fuera del Mundial 2026? Lamine Yamal es expulsado de Selección Española por tratamiento privado de pubalgia

La Selección Española sufrió una baja importante previo a sus compromisos de Fecha FIFA.

Lamine Yamal, atacante del Barcelona, fue excluido de la convocatoria luego de que el jugador se sometiera por su cuenta a un tratamiento médico para la pubalgia que arrastra desde hace varios meses, una decisión que no fue informada previamente al cuerpo médico de la Real Federación Española de Fútbol.

La situación generó tensión entre el club catalán y la institución nacional.

MOLESTIAS QUE NO CEDEN

Yamal venía arrastrando dolores persistentes en la zona del pubis, una lesión complicada que suele agravarse con la carga física.