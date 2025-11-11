¿Fuera del Mundial 2026? Lamine Yamal es expulsado de Selección Española por tratamiento privado de pubalgia
El joven del Barcelona no se presentará con la Selección de España tras someterse a un tratamiento privado para su lesión en el pubis, lo que generó molestia en la Federación
La Selección Española sufrió una baja importante previo a sus compromisos de Fecha FIFA.
Lamine Yamal, atacante del Barcelona, fue excluido de la convocatoria luego de que el jugador se sometiera por su cuenta a un tratamiento médico para la pubalgia que arrastra desde hace varios meses, una decisión que no fue informada previamente al cuerpo médico de la Real Federación Española de Fútbol.
La situación generó tensión entre el club catalán y la institución nacional.
MOLESTIAS QUE NO CEDEN
Yamal venía arrastrando dolores persistentes en la zona del pubis, una lesión complicada que suele agravarse con la carga física.
El extremo había sido tratado por el Barcelona con descanso y trabajo específico, pero los síntomas no desaparecieron del todo.
La pubalgia, de acuerdo con especialistas, puede limitar de forma notable la explosividad y el cambio de ritmo de un futbolista.
PROCEDIMIENTO SIN INFORMAR A LA SELECCIÓN
La controversia surgió cuando se confirmó que el jugador se sometió a un tratamiento invasivo de radiofrecuencia para aliviar la lesión sin notificar previamente a los médicos de la selección.
La federación expresó sorpresa y molestia, al señalar que los protocolos indican que cualquier intervención debe ser conocida y aprobada conjuntamente con el club y la selección.
Como consecuencia, el técnico decidió desconvocarlo para evitar riesgos y también para marcar un precedente en la gestión médica de los jugadores internacionales.
CONSECUENCIA PARA ESPAÑA Y EL BARCELONA
España pierde a uno de sus futbolistas más desequilibrantes en banda para los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026.
En tanto, el Barcelona se enfocará en su recuperación, pues el club busca evitar una recaída que pueda comprometer la temporada del atacante de apenas 18 años.
La evolución de la lesión determinará cuándo podrá volver a entrenar con normalidad y si será necesario un periodo más prolongado de baja.