¿Fuera del Mundial 2026? Lamine Yamal es expulsado de Selección Española por tratamiento privado de pubalgia

Fútbol Internacional
/ 11 noviembre 2025
    ¿Fuera del Mundial 2026? Lamine Yamal es expulsado de Selección Española por tratamiento privado de pubalgia
    El extremo español ha sido baja de la selección por un tratamiento médico realizado por su cuenta. FOTO: ESPECIAL

El joven del Barcelona no se presentará con la Selección de España tras someterse a un tratamiento privado para su lesión en el pubis, lo que generó molestia en la Federación

La Selección Española sufrió una baja importante previo a sus compromisos de Fecha FIFA.

Lamine Yamal, atacante del Barcelona, fue excluido de la convocatoria luego de que el jugador se sometiera por su cuenta a un tratamiento médico para la pubalgia que arrastra desde hace varios meses, una decisión que no fue informada previamente al cuerpo médico de la Real Federación Española de Fútbol.

La situación generó tensión entre el club catalán y la institución nacional.

TE PUEDE INTERESAR: México Sub 17 avanza de milagro al Mundial gracias al Fair Play y enfrentará a Argentina

MOLESTIAS QUE NO CEDEN

Yamal venía arrastrando dolores persistentes en la zona del pubis, una lesión complicada que suele agravarse con la carga física.

El extremo había sido tratado por el Barcelona con descanso y trabajo específico, pero los síntomas no desaparecieron del todo.

La pubalgia, de acuerdo con especialistas, puede limitar de forma notable la explosividad y el cambio de ritmo de un futbolista.

PROCEDIMIENTO SIN INFORMAR A LA SELECCIÓN

La controversia surgió cuando se confirmó que el jugador se sometió a un tratamiento invasivo de radiofrecuencia para aliviar la lesión sin notificar previamente a los médicos de la selección.

La federación expresó sorpresa y molestia, al señalar que los protocolos indican que cualquier intervención debe ser conocida y aprobada conjuntamente con el club y la selección.

Como consecuencia, el técnico decidió desconvocarlo para evitar riesgos y también para marcar un precedente en la gestión médica de los jugadores internacionales.

CONSECUENCIA PARA ESPAÑA Y EL BARCELONA

España pierde a uno de sus futbolistas más desequilibrantes en banda para los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026.

En tanto, el Barcelona se enfocará en su recuperación, pues el club busca evitar una recaída que pueda comprometer la temporada del atacante de apenas 18 años.

La evolución de la lesión determinará cuándo podrá volver a entrenar con normalidad y si será necesario un periodo más prolongado de baja.

Temas


Convocatoria
Eliminatorias
Futbol internacional

Localizaciones


Barcelona

Personajes


Lamine Yamal

Organizaciones


FC Barcelona

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta amenaza de Estados Unidos

Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos
El presidente Trump y los republicanos del Congreso siguieron una estrategia de aumentar el dolor y esperar a los demócratas.

Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno
Imágenes de video transmitidas en medios de comunicación turcos parecían mostrar la aeronave descendiendo en espiral y dejando un rastro de humo blanco. FOTO:

Se estrella avión de transporte militar de la OTAN con 20 ocupantes
La llegada se produce a la par que la Administración de Trump refuerza su presencia militar en el área del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y ataca embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico. FOTO:

Llega al Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos
La revocación de mandato no es un tema nuevo, sino una figura establecida en la Constitución e impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador,

Sheinbaum avala adelantar la revocación de mandato: ‘Es buena, pero debe debatirse’
Afirmó que confía plenamente en su esquema de protección y que mantiene contacto directo con la gente pese a los recientes hechos de violencia.

Claudia Sheinbaum: ‘No me va a pasar nada’; descarta ampliar su seguridad
Reubica Profepa a 41 ejemplares que presentaban estrés y peso bajo, en Morelos.

Profepa asegura 41 animales del ‘Parque Temazcal Zovic’ de Morelos; tenían estrés y bajo peso
Tendrán ajustes en penalidades, redacción técnica y especialización de ministerios públicos.

Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes