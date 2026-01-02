Sigue el drama: niega Will Smith acusación de acoso sexual de su exempleado

Tal como se esperaba, el actor y productor Will Smith negó las acusaciones de acoso sexual presentadas en su contra en una demanda civil interpuesta recientemente en Estados Unidos.

De acuerdo con People, el abogado del actor de ‘En Busca de la Felicidad’ calificó las acusaciones como “falsas, infundadas y carentes de sustento”, y aseguró que Smith se defenderá “enérgicamente” por la vía legal.

Según la denuncia, presentada en un tribunal de California, el violinista Brian King Joseph —quien formó parte de la gira más reciente del actor— acusó a Smith de conducta inapropiada, acoso sexual y represalias laborales, incluido un presunto despido injustificado tras reportar los hechos.