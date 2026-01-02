Sigue el drama: niega Will Smith acusación de acoso sexual de su exempleado

/ 2 enero 2026
    Sigue el drama: niega Will Smith acusación de acoso sexual de su exempleado
    Batalla. El caso contra Will Smith se encuentra en fase preliminar y aún no tiene fecha de audiencia. FOTO: INSTAGRAM@briankingjoseph / ARCHIVO

La demanda del violinista busca una compensación económica por daños y perjuicios, además del reconocimiento de presuntas violaciones a las leyes laborales

Tal como se esperaba, el actor y productor Will Smith negó las acusaciones de acoso sexual presentadas en su contra en una demanda civil interpuesta recientemente en Estados Unidos.

De acuerdo con People, el abogado del actor de ‘En Busca de la Felicidad’ calificó las acusaciones como “falsas, infundadas y carentes de sustento”, y aseguró que Smith se defenderá “enérgicamente” por la vía legal.

Según la denuncia, presentada en un tribunal de California, el violinista Brian King Joseph —quien formó parte de la gira más reciente del actor— acusó a Smith de conducta inapropiada, acoso sexual y represalias laborales, incluido un presunto despido injustificado tras reportar los hechos.

LA DEMANDA Y SU OBJETIVO

El demandante asegura que los incidentes ocurrieron durante actividades relacionadas con la gira y en ensayos privados.

La demanda busca una compensación económica por daños y perjuicios, además del reconocimiento de presuntas violaciones a las leyes laborales y civiles del estado de California.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan presunta sobredosis en la muerte de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones

El documento legal sostiene que el músico habría sufrido afectaciones emocionales y profesionales como consecuencia de los hechos que describe.

Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para la audiencia inicial y el caso se encuentra en una etapa preliminar. Ninguna autoridad judicial ha determinado responsabilidad alguna, y las acusaciones no han sido probadas ante un tribunal. (Con información de Reforma)

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

