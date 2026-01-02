Sigue el drama: niega Will Smith acusación de acoso sexual de su exempleado
La demanda del violinista busca una compensación económica por daños y perjuicios, además del reconocimiento de presuntas violaciones a las leyes laborales
Tal como se esperaba, el actor y productor Will Smith negó las acusaciones de acoso sexual presentadas en su contra en una demanda civil interpuesta recientemente en Estados Unidos.
De acuerdo con People, el abogado del actor de ‘En Busca de la Felicidad’ calificó las acusaciones como “falsas, infundadas y carentes de sustento”, y aseguró que Smith se defenderá “enérgicamente” por la vía legal.
Según la denuncia, presentada en un tribunal de California, el violinista Brian King Joseph —quien formó parte de la gira más reciente del actor— acusó a Smith de conducta inapropiada, acoso sexual y represalias laborales, incluido un presunto despido injustificado tras reportar los hechos.
LA DEMANDA Y SU OBJETIVO
El demandante asegura que los incidentes ocurrieron durante actividades relacionadas con la gira y en ensayos privados.
La demanda busca una compensación económica por daños y perjuicios, además del reconocimiento de presuntas violaciones a las leyes laborales y civiles del estado de California.
El documento legal sostiene que el músico habría sufrido afectaciones emocionales y profesionales como consecuencia de los hechos que describe.
Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para la audiencia inicial y el caso se encuentra en una etapa preliminar. Ninguna autoridad judicial ha determinado responsabilidad alguna, y las acusaciones no han sido probadas ante un tribunal. (Con información de Reforma)