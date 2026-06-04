Los Knicks dejaron de ser una historia simpática para convertirse en una amenaza histórica

Nueva York remontó una desventaja de 14 puntos en territorio enemigo para llevarse el primer juego de las Finales y extender a 12 su racha de victorias consecutivas en playoffs.

La respuesta llegó en el escenario más exigente posible.

Que si el camino había sido favorable. Que si Atlanta, Filadelfia o Cleveland no representaban una prueba definitiva. Que si la verdadera evaluación llegaría cuando enfrente estuviera San Antonio y el fenómeno Victor Wembanyama.

Antes de la Final de la NBA, todavía existían quienes encontraban argumentos para relativizar el dominio de los Knicks .

Una cifra que inevitablemente remite a 1999, cuando los Spurs encadenaron una docena de triunfos rumbo al campeonato. Aquella vez, curiosamente, fueron los Knicks quienes terminaron cortando la racha. Hoy, los papeles parecen invertidos.

Pero más allá del simbolismo histórico, lo relevante es la forma.

Los Knicks ganaron porque, cuando el partido exigió estrellas, sus estrellas aparecieron. Durante tres cuartos, Jalen Brunson parecía limitado físicamente, incómodo y lejos de su mejor versión.

Terminó con 30 puntos, pero la historia está en los últimos doce minutos: 13 puntos en el cuarto periodo y una nueva exhibición de sangre fría. Los grandes jugadores no son aquellos que dominan todo el partido; son los que dominan los minutos que definen el resultado.

OG Anunoby siguió el mismo libreto. Invisible durante gran parte de la noche y determinante cuando el campeonato empezó a asomarse en el horizonte. Sus 12 puntos en el último cuarto fueron tan importantes como cualquier jugada de Brunson.

Del otro lado apareció la otra gran lección de la noche.

Victor Wembanyama terminó con 26 puntos, 12 rebotes y tres bloqueos. Números que, para prácticamente cualquier jugador, serían motivo de celebración. Para él fueron motivo de autocrítica.

“Jugué mal”, reconoció después del encuentro. Y tiene razón. El 6 de 21 en tiros de campo y las seis pérdidas de balón reflejan que la estadística final puede ocultar una actuación irregular.

Eso es precisamente lo que vuelve tan fascinante esta serie.

San Antonio no fue superado porque carezca de talento. Fue superado porque, cuando llegó la hora de cerrar, Nueva York mostró una madurez competitiva que hoy lo convierte en algo más que un contendiente. Los Knicks juegan con la confianza de un equipo que ya no espera demostrar nada. Simplemente sale a ganar.