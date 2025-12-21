Luka Doncic sale lesionado en la derrota de Lakers ante Clippers

Básquetbol
/ 21 diciembre 2025
    Luka Doncic sale lesionado en la derrota de Lakers ante Clippers
    Luka Doncic salió del partido ante Clippers en la primera mitad tras resentirse de la pierna izquierda, encendiendo la preocupación en Lakers. FOTO: AP

La caída de Lakers frente a Clippers dejó una preocupación mayor: Luka Doncic abandonó el partido por una contusión en la pierna izquierda

Los Lakers sufrieron una dura derrota por 103-88 ante los Clippers, en un partido que quedó marcado por la lesión de Luka Doncic, quien no pudo terminar el encuentro y encendió las alarmas en el entorno angelino.

El base esloveno tuvo que abandonar la duela durante la primera mitad tras resentirse de la pierna izquierda. Aunque intentó mantenerse en el partido, el cuerpo médico determinó que no regresara para la segunda parte, priorizando su estado físico y evitando agravar la molestia.

Tras el encuentro, los reportes médicos confirmaron que Doncic sufrió una contusión en la pierna izquierda, una lesión provocada por un golpe directo en los tejidos blandos.

TE PUEDE INTERESAR: Liga MX rompe récords de asistencia y audiencia en el Apertura 2025

Este tipo de afectación no implica daño estructural en músculos o ligamentos, pero suele generar dolor e inflamación, por lo que requiere seguimiento día a día.

Hasta el momento, los Lakers no han establecido un plazo oficial de regreso. Sin embargo, fuentes cercanas al equipo consideran que se trata de una baja a corto plazo, siempre y cuando la inflamación disminuya y los estudios posteriores no arrojen complicaciones adicionales.

En escenarios similares, este tipo de contusiones suele marginar a los jugadores entre algunos días y una semana, aunque todo dependerá de la respuesta del jugador al tratamiento.

La posible ausencia de Doncic representa un golpe significativo para unos Lakers que ya arrastran problemas de consistencia y varias bajas en su rotación.

Con el calendario avanzando y la lucha por posiciones de postemporada apretándose, el estado físico de su máxima figura será clave para las aspiraciones del equipo en las próximas jornadas.

