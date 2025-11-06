Luka Doncic firma un arranque histórico con los Lakers en la Temporada 2025-2026

Luka Doncic firma un arranque histórico con los Lakers en la Temporada 2025-2026

El esloveno alcanzó 200 puntos en sus primeros cinco juegos, algo que sólo habían logrado Wilt Chamberlain y Michael Jordan; además, su impacto elevó la eficiencia ofensiva de Los Ángeles

Básquetbol
/ 6 noviembre 2025
COMPARTIR

El inicio de la Temporada 2025-2026 en la NBA ha tenido un protagonista claro: Luka Doncic, quien está dejando huella inmediata en su primera campaña completa con los Lakers de Los Ángeles.

El astro esloveno llegó a 200 puntos en sus primeros cinco partidos, cifra que lo colocó en una lista histórica que durante décadas sólo había incluido a Wilt Chamberlain y Michael Jordan, dos de las figuras más dominantes que ha visto la liga.

La marca sitúa a Doncic junto a Chamberlain, quien registró 264 puntos en 1962 y 256 en 1961, y a Jordan, que alcanzó 197 puntos en 1986.

TE PUEDE INTERESAR: Marshawn Kneeland, de Cowboys de Dallas, muere a los 24 años: lo que se sabe sobre su fallecimiento

Ahora, el jugador europeo se inserta en esa conversación gracias a su arranque explosivo, reflejo de una adaptación inmediata al sistema ofensivo angelino y de una versión más agresiva en ataque.

UN IMPACTO INMEDIATO EN LOS LAKERS

Más allá del volumen anotador, el arranque de Doncic se ha traducido en una mejora tangible en el funcionamiento colectivo.

En promedio, el esloveno se ha movido alrededor de 26 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias por juego, manteniendo su capacidad para producir en diferentes frentes del juego.

Su llegada también ha elevado la estructura ofensiva del equipo: el rating ofensivo de los Lakers se ha colocado en 116.1, ubicándolos entre las mejores ofensivas de la liga.

A ello se suman actuaciones individuales que han marcado tendencia desde el primer salto. Doncic ya firmó encuentros de 43 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias, así como otro cercano al triple-doble con 49 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias.

Este tipo de partidos no sólo reflejan su influencia numérica, sino también su papel como generador de ritmo, lectura de defensas y toma de decisiones en momentos clave. Los Lakers juegan a su compás, y ese compás, por ahora, es de élite.

UNA TEMPORADA CON ASPIRACIONES ALTAS

El mensaje que deja este inicio no es sólo estadístico: Luka apunta a competir por MVP, consolidar a los Lakers en la parte alta del Oeste y empujar a la franquicia de regreso a la contienda por el campeonato.

Y hacerlo entrando en registros que fueron dominio absoluto de Chamberlain y Jordan es un indicio de la magnitud de la temporada que podría estar construyendo.

El presente dice mucho. Pero lo que apunta hacia adelante dice aún más.

TEMAS
Basquetbol
Estadísticas
A20
Localizaciones
Los Ángeles
Organizaciones
NBA
Los Angeles Lakers
true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

Militares localizaron un laboratorio de metanfetaminas en El Melado, Culiacán, durante la “Operación Frontera Norte”

Ejército Mexicano asegura laboratorio de drogas sintéticas valuado en más de 400 mdp en Culiacán
Uriel “R”, señalado por intento de agresión contra Claudia Sheinbaum, fue detenido y llevado al Reclusorio Norte. La mandataria confirmó que presentó una denuncia y pidió no normalizar la violencia hacia las mujeres.

Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra
Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... estos apellidos cobran HOY el pago de 6 mil 200 pesos según el calendario
Regalo. West anunció que dará un show único en CDMX en Monumental Plaza de Toros .

¿Y no lo va a cancelar? Anuncia Kanye West concierto en CDMX para enero de 2026