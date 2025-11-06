Luka Doncic firma un arranque histórico con los Lakers en la Temporada 2025-2026
El esloveno alcanzó 200 puntos en sus primeros cinco juegos, algo que sólo habían logrado Wilt Chamberlain y Michael Jordan; además, su impacto elevó la eficiencia ofensiva de Los Ángeles
El inicio de la Temporada 2025-2026 en la NBA ha tenido un protagonista claro: Luka Doncic, quien está dejando huella inmediata en su primera campaña completa con los Lakers de Los Ángeles.
El astro esloveno llegó a 200 puntos en sus primeros cinco partidos, cifra que lo colocó en una lista histórica que durante décadas sólo había incluido a Wilt Chamberlain y Michael Jordan, dos de las figuras más dominantes que ha visto la liga.
La marca sitúa a Doncic junto a Chamberlain, quien registró 264 puntos en 1962 y 256 en 1961, y a Jordan, que alcanzó 197 puntos en 1986.
Ahora, el jugador europeo se inserta en esa conversación gracias a su arranque explosivo, reflejo de una adaptación inmediata al sistema ofensivo angelino y de una versión más agresiva en ataque.
UN IMPACTO INMEDIATO EN LOS LAKERS
Más allá del volumen anotador, el arranque de Doncic se ha traducido en una mejora tangible en el funcionamiento colectivo.
En promedio, el esloveno se ha movido alrededor de 26 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias por juego, manteniendo su capacidad para producir en diferentes frentes del juego.
Su llegada también ha elevado la estructura ofensiva del equipo: el rating ofensivo de los Lakers se ha colocado en 116.1, ubicándolos entre las mejores ofensivas de la liga.
A ello se suman actuaciones individuales que han marcado tendencia desde el primer salto. Doncic ya firmó encuentros de 43 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias, así como otro cercano al triple-doble con 49 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias.
Este tipo de partidos no sólo reflejan su influencia numérica, sino también su papel como generador de ritmo, lectura de defensas y toma de decisiones en momentos clave. Los Lakers juegan a su compás, y ese compás, por ahora, es de élite.
UNA TEMPORADA CON ASPIRACIONES ALTAS
El mensaje que deja este inicio no es sólo estadístico: Luka apunta a competir por MVP, consolidar a los Lakers en la parte alta del Oeste y empujar a la franquicia de regreso a la contienda por el campeonato.
Y hacerlo entrando en registros que fueron dominio absoluto de Chamberlain y Jordan es un indicio de la magnitud de la temporada que podría estar construyendo.
El presente dice mucho. Pero lo que apunta hacia adelante dice aún más.
