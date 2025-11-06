Luka Doncic firma un arranque histórico con los Lakers en la Temporada 2025-2026

El inicio de la Temporada 2025-2026 en la NBA ha tenido un protagonista claro: Luka Doncic, quien está dejando huella inmediata en su primera campaña completa con los Lakers de Los Ángeles.

El astro esloveno llegó a 200 puntos en sus primeros cinco partidos, cifra que lo colocó en una lista histórica que durante décadas sólo había incluido a Wilt Chamberlain y Michael Jordan, dos de las figuras más dominantes que ha visto la liga.

La marca sitúa a Doncic junto a Chamberlain, quien registró 264 puntos en 1962 y 256 en 1961, y a Jordan, que alcanzó 197 puntos en 1986.

Ahora, el jugador europeo se inserta en esa conversación gracias a su arranque explosivo, reflejo de una adaptación inmediata al sistema ofensivo angelino y de una versión más agresiva en ataque.