NBA 2K27 revela sus portadas: Wembanyama lidera, Caitlin Clark hace historia y Derrick Rose vuelve

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    NBA 2K27 revela sus portadas: Wembanyama lidera, Caitlin Clark hace historia y Derrick Rose vuelve
    Victor Wembanyama, Caitlin Clark y Derrick Rose representan el presente, la revolución y el legado del basquetbol en NBA 2K27 FOTO: NBA 2K

El videojuego llegará el 4 de septiembre a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, con acceso anticipado para dos de sus ediciones

Victor Wembanyama domina las duelas y será la imagen principal de NBA 2K27. La compañía 2K reveló que la estrella de San Antonio aparecerá en la portada de la edición Estándar del videojuego, mientras Caitlin Clark y Derrick Rose protagonizarán las versiones Deluxe y Ultra.

El francés de 22 años llega a la portada después de conducir a San Antonio a las Finales de la NBA de 2026. En su tercera temporada promedió 25 puntos y 11.5 rebotes, fue nombrado Jugador Más Valioso de las Finales del Oeste y se convirtió en el primer ganador unánime del premio al Defensivo del Año.

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“Ser la cara de un juego que alimenta esa pasión por el basquetbol y cuyas portadas inmortalizan a los mejores de todos los tiempos es un sueño hecho realidad”, expresó Wembanyama en el anuncio oficial.

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Caitlin Clark hace historia en NBA 2K27

Caitlin Clark, figura del Indiana Fever, ocupará la portada de la edición Deluxe y hará historia como la primera jugadora de la WNBA que aparece sola en una carátula global de NBA 2K.

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La Novata del Año de 2024 y tres veces titular del Juego de Estrellas aseguró sentirse orgullosa de representar al basquetbol femenil ante aficionados de todo el mundo.

Por su parte, Derrick Rose será homenajeado en la edición Ultra, disponible por tiempo limitado. El exbase de los Bulls de Chicago, elegido MVP de la NBA en 2011 a los 22 años, el más joven de la historia, vuelve a una portada de la saga 14 años después de compartir la de NBA 2K13 con Kevin Durant y Blake Griffin.

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¿Cuándo sale NBA 2K27 y en qué consolas estará disponible?

NBA 2K27 se estrenará mundialmente el 4 de septiembre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC mediante Steam. Quienes compren las ediciones Deluxe o Ultra podrán jugar desde el 28 de agosto mediante el acceso anticipado.

La edición Estándar costará 69.99 dólares; la Deluxe, 99.99; y la Ultra, 149.99 dólares. Las preventas comenzaron y el primer tráiler oficial con imágenes de la jugabilidad será presentado el martes 28 de julio.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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