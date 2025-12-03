NBA Cup en México podría ser viable en próximos años: James Jones

Básquetbol
/ 3 diciembre 2025
    NBA Cup en México podría ser viable en próximos años: James Jones
    James Jones destacó que México sigue siendo una sede viable para futuros partidos de la NBA Cup gracias al crecimiento del mercado y al interés de la liga por expandirse. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Basquetbol
Copas

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


NBA

El directivo reconoció que México es una posibilidad real para albergar partidos de la NBA Cup, gracias al crecimiento del mercado y al interés de la liga

La NBA sigue mirando hacia México como uno de sus mercados estratégicos más fuertes fuera de Estados Unidos, y ahora la posibilidad de recibir partidos de la NBA Cup cobra nueva fuerza.

James Jones, vicepresidente y director de Operaciones de Básquetbol de la NBA, afirmó que el país está considerado dentro de los planes de expansión global del torneo de temporada, aunque sin una confirmación oficial por el momento.

Durante una charla reciente con medios, Jones destacó que la liga mantiene una visión abierta y progresiva respecto a la organización de partidos internacionales, subrayando el peso que México tiene entre la afición latinoamericana.

TE PUEDE INTERESAR: Crawford pierde el título supermediano del CMB y se abre un nuevo panorama en las 168 libras

“Nuestra liga es muy progresiva. Disputamos juegos mundiales en todos los lugares, porque queremos llevar el juego a nuestros fans. ¿Es México uno de esos lugares? No puedo decir que sea en nuestro futuro, pero definitivamente es una posibilidad”, señaló el directivo.

La declaración llega en un momento en que México ha consolidado su lugar en el calendario NBA, con duelos de temporada regular casi cada año en la Arena Ciudad de México, además de acuerdos comerciales que apuntan a una presencia constante.

Para esta Temporada 2025-26 se disputó el enfrentamiento entre Mavericks de Dallas y Pistons de Detroit, lo que ratifica la confianza de la liga en el mercado mexicano.

La NBA Cup, instaurada hace apenas un par de temporadas, se ha convertido en un éxito de audiencia y espectáculo, con un formato competitivo que combina el atractivo de la temporada regular con la intensidad de un torneo corto, el cual tendrá los Cuartos de Final la próxima semana.

Temas


Basquetbol
Copas

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


NBA

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum envió al Senado una terna integrada por tres mujeres para elegir a la próxima titular de la FGR, destacando que “es tiempo de mujeres”.

‘Es tiempo de mujeres’... Sheinbaum propone a tres mujeres para sustituir a Gertz Manero en la FGR
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
La Coparmex también celebró el aumento del 13 por ciento al salario mínimo en el País.

Respalda Coparmex reducción gradual a jornada laboral en México
Cadillac apostará por el Super Bowl para mostrar el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1 junto a Checo Pérez.

Cadillac presentará en el Super Bowl 2026 el monoplaza que manejará Checo Pérez en la Fórmula 1
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las imitaciones de queso manchego que no se recomienda usar en tu cena de Navidad

Profeco revela las imitaciones de queso manchego que NO deberías usar en tu cena de Navidad
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
YouTube presentó su primer Recap 2025, una experiencia con hasta 12 tarjetas que muestran tus intereses, búsquedas, canales más vistos y hábitos de visualización, disponible desde el 2 de diciembre.

YouTube lanza el Recap 2025: así podrás ver tu resumen personalizado del año

Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal