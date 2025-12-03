NBA Cup en México podría ser viable en próximos años: James Jones

La NBA sigue mirando hacia México como uno de sus mercados estratégicos más fuertes fuera de Estados Unidos, y ahora la posibilidad de recibir partidos de la NBA Cup cobra nueva fuerza.

James Jones, vicepresidente y director de Operaciones de Básquetbol de la NBA, afirmó que el país está considerado dentro de los planes de expansión global del torneo de temporada, aunque sin una confirmación oficial por el momento.

Durante una charla reciente con medios, Jones destacó que la liga mantiene una visión abierta y progresiva respecto a la organización de partidos internacionales, subrayando el peso que México tiene entre la afición latinoamericana.

“Nuestra liga es muy progresiva. Disputamos juegos mundiales en todos los lugares, porque queremos llevar el juego a nuestros fans. ¿Es México uno de esos lugares? No puedo decir que sea en nuestro futuro, pero definitivamente es una posibilidad”, señaló el directivo.

La declaración llega en un momento en que México ha consolidado su lugar en el calendario NBA, con duelos de temporada regular casi cada año en la Arena Ciudad de México, además de acuerdos comerciales que apuntan a una presencia constante.