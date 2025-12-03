NBA Cup en México podría ser viable en próximos años: James Jones
El directivo reconoció que México es una posibilidad real para albergar partidos de la NBA Cup, gracias al crecimiento del mercado y al interés de la liga
La NBA sigue mirando hacia México como uno de sus mercados estratégicos más fuertes fuera de Estados Unidos, y ahora la posibilidad de recibir partidos de la NBA Cup cobra nueva fuerza.
James Jones, vicepresidente y director de Operaciones de Básquetbol de la NBA, afirmó que el país está considerado dentro de los planes de expansión global del torneo de temporada, aunque sin una confirmación oficial por el momento.
Durante una charla reciente con medios, Jones destacó que la liga mantiene una visión abierta y progresiva respecto a la organización de partidos internacionales, subrayando el peso que México tiene entre la afición latinoamericana.
“Nuestra liga es muy progresiva. Disputamos juegos mundiales en todos los lugares, porque queremos llevar el juego a nuestros fans. ¿Es México uno de esos lugares? No puedo decir que sea en nuestro futuro, pero definitivamente es una posibilidad”, señaló el directivo.
La declaración llega en un momento en que México ha consolidado su lugar en el calendario NBA, con duelos de temporada regular casi cada año en la Arena Ciudad de México, además de acuerdos comerciales que apuntan a una presencia constante.
Para esta Temporada 2025-26 se disputó el enfrentamiento entre Mavericks de Dallas y Pistons de Detroit, lo que ratifica la confianza de la liga en el mercado mexicano.
La NBA Cup, instaurada hace apenas un par de temporadas, se ha convertido en un éxito de audiencia y espectáculo, con un formato competitivo que combina el atractivo de la temporada regular con la intensidad de un torneo corto, el cual tendrá los Cuartos de Final la próxima semana.