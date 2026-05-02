Marta Kostyuk reina en la Caja Mágica: Campeona del Mutua Madrid Open tras vencer a Andreeva

Marta Kostyuk convirtió la Caja Mágica en el escenario más importante de su carrera. La tenista ucraniana se proclamó campeona del Mutua Madrid Open 2026 tras derrotar 6-3 y 7-5 a Mirra Andreeva en la Final femenil, resultado con el que levantó su primer título WTA 1000 y confirmó el mejor momento de su trayectoria profesional. A los 23 años, Kostyuk firmó una de las semanas más sólidas del circuito al conquistar Madrid como sembrada número 26, superando en su camino a rivales como Jessica Pegula, Linda Noskova, Anastasia Potapova y la propia Andreeva. La WTA destacó que la ucraniana apenas perdió un set durante todo el torneo y que este campeonato es el tercero de su carrera, después de Austin 2023 y Rouen 2026.

La Final en el Estadio Manolo Santana tuvo momentos de tensión, especialmente en el segundo set. Kostyuk tomó el control desde el fondo de la pista, presionó con su derecha y obligó a Andreeva a defender durante varios intercambios. Tras ganar el primer parcial 6-3, la ucraniana sufrió cuando la rusa reaccionó y llegó a ponerse 3-1 arriba en el segundo set. Sin embargo, Kostyuk respondió con carácter, igualó el marcador y salvó puntos de set antes de cerrar el duelo 7-5. El punto de quiebre llegó cuando Andreeva, número ocho del mundo, cometió una doble falta que dejó a Kostyuk con la oportunidad de servir por el campeonato.

Esta vez no hubo dudas: la ucraniana cerró el partido y cayó sobre la pista entre lágrimas, antes de celebrar con una voltereta que se volvió una de las imágenes del torneo. El triunfo también tiene valor histórico para el tenis de Ucrania, ya que Kostyuk se convirtió en la primera jugadora de su país en ganar el Mutua Madrid Open. Además, el torneo informó que será la primera campeona fuera del top 10 en levantar el título madrileño desde Petra Kvitova en 2011. Con este resultado, Kostyuk encadena títulos consecutivos en arcilla, luego de haber ganado Rouen semanas antes, y llegará al puesto 15 del ranking WTA, la mejor clasificación de su carrera. Su racha en tierra batida durante la temporada también la coloca como una de las jugadoras a seguir rumbo a Roland Garros, donde su confianza llegará en el punto más alto.

Para Andreeva, la derrota corta una oportunidad importante de coronarse en Madrid, aunque la rusa, de 19 años, sostuvo una gran participación y todavía se mantiene como una de las figuras emergentes más fuertes del circuito. Kostyuk, en cambio, salió de España con el título más grande de su vida deportiva y con una señal clara: su nombre ya pertenece a la élite de la WTA.

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