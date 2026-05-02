Marta Kostyuk reina en la Caja Mágica: Campeona del Mutua Madrid Open tras vencer a Andreeva

+ Seguir en Seguir en Google
Tenis
/
    Marta Kostyuk reina en la Caja Mágica: Campeona del Mutua Madrid Open tras vencer a Andreeva
    Marta Kostyuk ganó la Final del Mutua Madrid Open 2026 en 1 hora y 21 minutos. FOTO: AP

La tenista ucraniana venció 6-3 y 7-5 a Mirra Andreeva en la Final del Mutua Madrid Open 2026 para firmar el título más importante de su trayectoria

Marta Kostyuk convirtió la Caja Mágica en el escenario más importante de su carrera. La tenista ucraniana se proclamó campeona del Mutua Madrid Open 2026 tras derrotar 6-3 y 7-5 a Mirra Andreeva en la Final femenil, resultado con el que levantó su primer título WTA 1000 y confirmó el mejor momento de su trayectoria profesional.

A los 23 años, Kostyuk firmó una de las semanas más sólidas del circuito al conquistar Madrid como sembrada número 26, superando en su camino a rivales como Jessica Pegula, Linda Noskova, Anastasia Potapova y la propia Andreeva.

La WTA destacó que la ucraniana apenas perdió un set durante todo el torneo y que este campeonato es el tercero de su carrera, después de Austin 2023 y Rouen 2026.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/janelly-farias-denuncia-abusos-en-futbol-mexicano-lo-que-pasa-en-la-liga-mx-femenil-AE20427788

La Final en el Estadio Manolo Santana tuvo momentos de tensión, especialmente en el segundo set. Kostyuk tomó el control desde el fondo de la pista, presionó con su derecha y obligó a Andreeva a defender durante varios intercambios.

Tras ganar el primer parcial 6-3, la ucraniana sufrió cuando la rusa reaccionó y llegó a ponerse 3-1 arriba en el segundo set. Sin embargo, Kostyuk respondió con carácter, igualó el marcador y salvó puntos de set antes de cerrar el duelo 7-5.

El punto de quiebre llegó cuando Andreeva, número ocho del mundo, cometió una doble falta que dejó a Kostyuk con la oportunidad de servir por el campeonato.

Esta vez no hubo dudas: la ucraniana cerró el partido y cayó sobre la pista entre lágrimas, antes de celebrar con una voltereta que se volvió una de las imágenes del torneo.

El triunfo también tiene valor histórico para el tenis de Ucrania, ya que Kostyuk se convirtió en la primera jugadora de su país en ganar el Mutua Madrid Open.

Además, el torneo informó que será la primera campeona fuera del top 10 en levantar el título madrileño desde Petra Kvitova en 2011.

Con este resultado, Kostyuk encadena títulos consecutivos en arcilla, luego de haber ganado Rouen semanas antes, y llegará al puesto 15 del ranking WTA, la mejor clasificación de su carrera.

Su racha en tierra batida durante la temporada también la coloca como una de las jugadoras a seguir rumbo a Roland Garros, donde su confianza llegará en el punto más alto.

Para Andreeva, la derrota corta una oportunidad importante de coronarse en Madrid, aunque la rusa, de 19 años, sostuvo una gran participación y todavía se mantiene como una de las figuras emergentes más fuertes del circuito.

Kostyuk, en cambio, salió de España con el título más grande de su vida deportiva y con una señal clara: su nombre ya pertenece a la élite de la WTA.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mutua Madrid Open
Tenis
resultados

Localizaciones


Madrid

Organizaciones


WTA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Los centros de rehabilitación siguen reportando anomalías, sin embargo, las autoridades no han considerado que estas sean suficientes para aplicar clausuras.

Coahuila: Se detectan anomalías en 85% de visitas a los anexos
Docentes de la CNTE en Chiapas entregaron a la Presidenta un pliego de demandas tras un bloqueo en Palenque y obtuvieron fecha y hora para una mesa en Palacio Nacional.

‘Si no hay solución, no rueda su balón’: CNTE bloquea aeropuerto y fija cita con Sheinbaum
El sarampión se manifiesta con erupciones en la piel y fiebre; autoridades recomiendan atención médica oportuna para evitar complicaciones.

Coahuila suma 69 casos de sarampión en lo que va del año
Banxico reportó que al 27 de marzo de 2026, el tipo de cambio de la moneda nacional frente al dólar registró una depreciación de 0.36 por ciento con relación al cierre de diciembre de 2025.

Banxico reporta pérdidas cambiarias y no genera remanentes
Para festejar fuera de la rutina y la monotonía, siempre es mejor una escapada. Por lo que la Riviera Maya, con todas sus atracciones es ideal.

Riviera Maya: El patio de juegos ideal para todos

Ajustes en la forma de manejar, el mantenimiento y decisiones al cargar combustible pueden representar ahorros significativos mes a mes.

Cómo ahorrar gasolina sin cambiar de coche: estrategias que sí funcionan en México
Con Mario Bros, Zelda y Mega Man, la Filarmónica del Desierto maravilla con su Gamer Sinfónico en Saltillo

Con Mario Bros, Zelda y Mega Man, la Filarmónica del Desierto maravilla con su Gamer Sinfónico en Saltillo
El espectáculo de 31 Minutos en el Zócalo capitalino congregó a más de 200 mil personas en el Día del Niño, destacando por su repertorio clásico y un inesperado tributo a Juan Gabriel que emocionó al público.

31 Minutos rinde homenaje a Juan Gabriel ante 200 mil personas en el Zócalo de la CDMX