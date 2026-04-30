¡Bombazo! Tres clubes de la Premier League buscan a Julián Quiñones, segundo máximo goleador del mundo en 2026

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Fútbol
/ 30 abril 2026
    ¡Bombazo! Tres clubes de la Premier League buscan a Julián Quiñones, segundo máximo goleador del mundo en 2026
    El delantero mexicano Julián Quiñones podría dejar Arabia Saudita para probar suerte en el futbol inglés. FOTO: X

El delantero de la Selección Mexicana vive una temporada encendida con Al-Qadsiah y su nivel ya habría despertado el interés de tres equipos de Inglaterra rumbo al mercado de verano

Julián Quiñones podría estar frente a una de las oportunidades más importantes de su carrera. El delantero mexicano, figura del Al-Qadsiah en la Saudi Pro League, habría despertado el interés de tres clubes de la Premier League, competencia que aparece como posible destino para el atacante después de su explosivo paso por Arabia Saudita.

De acuerdo con reportes retomados por medios especializados, equipos ingleses ya habrían tenido acercamientos con el Al-Qadsiah para conocer las condiciones de una posible transferencia.

La operación, sin embargo, no luce sencilla: el club saudí pediría más de 20 millones de euros por el futbolista de la Selección Mexicana, quien tiene contrato vigente hasta junio de 2028.

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Quiñones vive su mejor momento en Arabia Saudita

El interés desde Inglaterra llega en medio del mejor momento goleador de Julián Quiñones. El atacante viene de firmar un doblete en la goleada 4-0 de Al-Qadsiah sobre Al-Riyadh, resultado que lo consolidó como uno de los nombres más determinantes de la Saudi Pro League y como líder de goleo del campeonato.

Su rendimiento también lo ha colocado en el radar de la Selección Mexicana de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026. Aunque la competencia ofensiva del Tri es fuerte, el presente de Quiñones lo mantiene como una carta de peso por su capacidad para jugar como centro delantero, extremo o atacante interior.

La Premier League aparece como escaparate rumbo al Mundial 2026

Un salto a la Premier League significaría para Quiñones regresar al futbol de máxima exposición internacional tras su etapa en la Liga MX, donde fue campeón con Atlas y América.

Además, llegaría en un momento clave: a poco más de un año del Mundial 2026, torneo en el que México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

Por ahora, no hay una oferta formal confirmada ni nombres oficiales de clubes interesados, pero el valor deportivo del mexicano subió a partir de sus números en Arabia.

Sitios de mercado lo ubican con una cotización cercana a los 12 millones de euros, mientras que reportes sobre una eventual negociación apuntan a una cifra superior por la postura del Al-Qadsiah.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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