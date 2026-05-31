Batean al Barcelona con Julián Álvarez, pero no se rinde y ya prepara la siguiente oferta por el delantero argentino

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    Batean al Barcelona con Julián Álvarez, pero no se rinde y ya prepara la siguiente oferta por el delantero argentino
    El delantero argentino estaría decidido a cambiar de equipo antes del Mundial de 2026, de ahí el interés del Barcelona. FOTO: SPORTS ILLUSTRATED

El cuadro blaugrana está obsesionado en comprar a la estrella del Atlético, pero no le será fácil; el precio de ‘La Araña’ ronda en los 150 millones de euros

El Atlético de Madrid rechazó una oferta inicial por su delantero estrella, Julián Álvarez, pero el Barcelona no está dispuesto a ceder en su deseo de tener al delantero argentino.

Luego de que una primera propuesta de 100 millones de euros fijos fuera desechada, la directiva blaugrana trabaja en la siguiente, que podría alcanzar los 135 millones de euros entre cantidades fijas y variables.

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La entidad rojiblanca considera a la llamada “Araña” una pieza fundamental de su proyecto deportivo. Por ello, la dirigencia colchonera, respaldada por el técnico Diego Simeone, ha fijado una valoración interna que oscila entre los 120 y 150 millones de euros, una cifra que convertiría la operación en una de las más costosas en la historia del futbol español.

Pese a la negativa inicial, en Barcelona existe optimismo. Diversos reportes señalan que el club catalán no solo está dispuesto a elevar su propuesta económica, sino que además ya habría avanzado en las conversaciones relacionadas con las condiciones personales del atacante argentino, un aspecto que podría resultar determinante en las próximas semanas.

Fuentes cercanas al jugador aseguran que Julián Álvarez desea emprender un nuevo desafío este verano y que incluso habría transmitido esa intención tanto al cuerpo técnico como a la directiva del Atlético. El campeón del mundo considera que el proyecto deportivo del Barcelona representa una oportunidad ideal para seguir creciendo y consolidarse entre las principales figuras del futbol internacional.

Aunque públicamente el Atlético de Madrid mantiene una postura de tranquilidad y asegura que no existen negociaciones formales en marcha, en los despachos del club ya se contemplan distintos escenarios ante una eventual salida del delantero. La presión ejercida por el interés blaugrana y la voluntad del futbolista podrían modificar el panorama durante el mercado de verano.

El Barcelona busca cerrar la operación antes del arranque de la próxima Copa del Mundo, convencido de que la incorporación de Álvarez elevaría significativamente el potencial ofensivo del equipo. Para la afición culé, la posibilidad de ver al argentino defendiendo los colores blaugranas representa un sueño que cada día parece tomar más fuerza.

Por ahora, el Atlético se mantiene firme en sus exigencias económicas, pero también es consciente de que retener a un futbolista que contempla nuevos horizontes puede convertirse en una situación compleja. La negociación apenas comienza, aunque todo apunta a que será una de las grandes novelas del mercado de fichajes.

UN METEÓRICO ESTRELLATO

Julián Álvarez inició su carrera profesional en River Plate, donde rápidamente destacó por su versatilidad, capacidad goleadora y movilidad en el frente de ataque. Bajo la dirección de Marcelo Gallardo, se convirtió en una de las figuras más importantes del club, conquistando títulos nacionales e internacionales y despertando el interés de los principales equipos de Europa.

Su explosión futbolística lo llevó a fichar por el Manchester City, donde formó parte de una de las etapas más exitosas en la historia de la institución. Bajo las órdenes de Pep Guardiola, ganó múltiples títulos, incluyendo la prestigiosa UEFA Champions League, demostrando que podía rendir al máximo nivel incluso compartiendo protagonismo con otras grandes estrellas.

A nivel internacional, Álvarez se consolidó como una pieza clave de la Selección Argentina. Fue parte fundamental del plantel que conquistó la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y posteriormente contribuyó a nuevos éxitos de la Albiceleste. Su combinación de sacrificio, inteligencia táctica y capacidad goleadora lo han convertido en uno de los delanteros más completos y cotizados del futbol mundial.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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