Algodoneras caen ante Veracruz y regresan a casa sin triunfo en la LMS

Algodoneras del Unión Laguna cerraron su visita al puerto de Veracruz con una derrota por marcador de 12-1, resultado que significó su segundo tropiezo consecutivo en el arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol. El encuentro se disputó la noche del viernes en el Estadio Beto Ávila, donde las locales completaron la barrida en la serie inaugural. El juego comenzó con un ritmo intenso por parte del conjunto veracruzano, que logró tomar ventaja desde la primera entrada. Stormy Kotzeinick abrió el ataque con un imparable al jardín derecho y posteriormente cruzó el plato gracias a un sencillo productor de Suzannah Brookshire, movimiento que colocó el 1-0 temprano en la pizarra. La respuesta de las laguneras llegó en el segundo episodio. Sarah Willis inició el inning con un doblete y, tras avanzar en las bases, anotó la carrera del empate luego de un batazo de Regan Glanz al campo corto, que permitió el 1-1 momentáneo. Sin embargo, la paridad duró poco.

En la parte baja de ese mismo segundo rollo, Veracruz armó un rally que marcó el rumbo del encuentro. Las locales fabricaron un ataque de siete carreras ante el pitcheo visitante, destacando el cuadrangular de Diana Vizcarra, quien conectó un batazo de largo alcance que impulsó tres anotaciones para ampliar la diferencia a 8-1. A pesar del daño temprano, Savanah Henley logró mantenerse en el círculo durante varios episodios y en la cuarta entrada salió de un momento complicado al dominar a Majo Valenzuela con un ponche, utilizando variaciones de velocidad para frenar el intento de reacción de las locales. No obstante, el control del juego ya estaba del lado veracruzano. El quinto inning volvió a ser complicado para la defensiva guinda. Con corredoras en base, Stormy Kotzeinick conectó un doblete al jardín izquierdo que vació las almohadillas y colocó el marcador 10-1, acción que marcó la salida de Henley. Karyme Palomares entró al relevo, pero Veracruz añadió dos carreras más, una impulsada con sencillo de Yamilett Lozano y otra tras una base por bolas con casa llena.