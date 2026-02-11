Algodoneras de Unión Laguna retoman gira con visita clave a Bravas de León: fecha, hora y dónde ver

Béisbol
/ 11 febrero 2026
    Algodoneras de Unión Laguna retoman gira con visita clave a Bravas de León: fecha, hora y dónde ver
    El equipo trabajó aspectos defensivos y ofensivos durante su práctica en Torreón. FOTO: ALGODONERAS

Con marca de 5-7, enfrentarán a Bravas de León y Naranjeros de Hermosillo Femenil en busca de acercarse a la zona de clasificación

Las Algodoneras de Unión Laguna regresaron a la Comarca Lagunera para sostener un par de entrenamientos antes de retomar la carretera en una semana que marcará su continuidad fuera de casa. El equipo visitará primero a Bravas de León, jueves y viernes, y después se trasladará a Sonora para enfrentar a Naranjeros de Hermosillo Femenil, sábado y domingo.

La novena lagunera viene de dividir resultados en sus más recientes compromisos ante Sultanes Femenil y Diablos Rojos Femenil. Con marca de cinco victorias y siete derrotas, se ubica en el quinto lugar del standing. La diferencia con las líderes, Bravas y Diablas, es de cuatro juegos, mientras que la zona de clasificación a playoffs se encuentra a dos juegos y medio. El cuarto puesto lo ocupa actualmente El Águila de Veracruz.

El entrenamiento realizado este martes en el Estadio de la Revolución estuvo enfocado en aspectos físicos y defensivos. El cuerpo técnico programó trabajo regenerativo tras la serie anterior, además de ejercicios específicos para jardineras y lanzadoras. La práctica concluyó con sesiones de bateo en la jaula, con la intención de mantener el ritmo ofensivo antes de enfrentar a León.

Antes de iniciar la práctica, la receptora Reagan Glanz, quien representará a las Algodoneras de Unión Laguna en el primer Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Softbol, habló sobre el momento que atraviesa el equipo tras las primeras series de la gira.

“Nos sentimos bien. Fueron dos series en las que repartimos triunfos. Tuvimos descanso y regresamos listas para lo que sigue”, explicó.

Glanz también se refirió a su convocatoria al Juego de Estrellas y señaló que lo asume como un reconocimiento colectivo. “Estoy agradecida por la oportunidad. Será especial compartir el campo con amigas, pero ahora lo importante es concentrarnos en cada partido”, comentó.

La receptora aprovechó para enviar un mensaje a la afición lagunera, que ha acompañado al equipo en este inicio de campaña. “Desde que llegué a Torreón me he sentido bienvenida. La gente nos apoya en todo momento y eso se valora mucho”, expresó.

Las Algodoneras de Unión Laguna entrenarán nuevamente este miércoles por la mañana y por la tarde viajarán a León, donde pasarán la noche antes de enfrentar a Bravas en el Estadio Domingo Santana. El primer encuentro de la serie está programado para las 20:00 horas y será transmitido por Claro Sports.

El equipo buscará sumar victorias que le permitan acercarse a los puestos de clasificación en una fase del calendario que comienza a marcar diferencias en la tabla.

Con información de El Siglo de Torreón

