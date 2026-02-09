Diablos responde y derrota 18-8 a Algodoneras en la capital

Por segundo día seguido, el Estadio Alfredo Harp Helú fue escenario de un duelo cargado de ofensiva. Esta vez, el resultado favoreció a Diablos Rojos Femenil, que se impuso 18 carreras a 8 a las Algodoneras de Unión Laguna, para igualar la sexta serie de la temporada en la Liga Mexicana de Softbol.

El encuentro tuvo episodios poco habituales. En pleno turno al bat de Reagan Glanz, el juego se detuvo momentáneamente tras activarse la alerta sísmica en la capital del país, situación que obligó a ambas novenas a esperar indicaciones antes de reanudar las acciones. Tras la pausa, el conjunto local encontró mayor consistencia y logró inclinar el marcador a su favor, luego de la abultada derrota sufrida el día anterior.

Pese al revés, las Algodoneras cerraron una gira positiva al conseguir dos triunfos en cuatro compromisos como visitantes. Con ese balance, el equipo lagunero se coloca con marca de cinco victorias y siete derrotas, en el quinto sitio del standing. Diablos, por su parte, se mantiene en la cima del circuito con récord de 9-3.