Diablos responde y derrota 18-8 a Algodoneras en la capital

Béisbol
/ 9 febrero 2026
    El juego fue interrumpido brevemente tras la activación de la alerta sísmica en la capital del país. FOTO: ALGODONERAS

Diablos Rojos Femenil aprovechó su poder ofensivo para vencer 18-8 a las Algodoneras del Unión Laguna en el Estadio Alfredo Harp Helú

Por segundo día seguido, el Estadio Alfredo Harp Helú fue escenario de un duelo cargado de ofensiva. Esta vez, el resultado favoreció a Diablos Rojos Femenil, que se impuso 18 carreras a 8 a las Algodoneras de Unión Laguna, para igualar la sexta serie de la temporada en la Liga Mexicana de Softbol.

El encuentro tuvo episodios poco habituales. En pleno turno al bat de Reagan Glanz, el juego se detuvo momentáneamente tras activarse la alerta sísmica en la capital del país, situación que obligó a ambas novenas a esperar indicaciones antes de reanudar las acciones. Tras la pausa, el conjunto local encontró mayor consistencia y logró inclinar el marcador a su favor, luego de la abultada derrota sufrida el día anterior.

Pese al revés, las Algodoneras cerraron una gira positiva al conseguir dos triunfos en cuatro compromisos como visitantes. Con ese balance, el equipo lagunero se coloca con marca de cinco victorias y siete derrotas, en el quinto sitio del standing. Diablos, por su parte, se mantiene en la cima del circuito con récord de 9-3.

Unión Laguna tomó la delantera desde la primera entrada. Con corredoras en las esquinas, Reagan Glanz elevó de sacrificio al jardín central para producir la carrera que abrió la pizarra. La respuesta de las locales fue inmediata: en la parte baja del episodio fabricaron tres anotaciones, dos de ellas tras pasaportes con casa llena y una más en una jugada de doble matanza.

La ventaja escarlata se amplió en el segundo inning con un cuadrangular de tres carreras de Leannelys Zayas, que envió la pelota al jardín central. Sin embargo, las Algodoneras recortaron distancia en el tercer capítulo. Sencillos productores de Glanz y Aliyah Binford, además de una base por bolas a Azul Flores con las bases llenas, acercaron a la visita 4-6.

Diablos volvió a tomar control en la parte baja del tercer rollo. Janae Jefferson conectó Grand Slam por el jardín izquierdo y Elizabeth Robert recibió pasaporte con casa llena, para colocar el marcador 11-4. En la cuarta entrada, tras una nueva interrupción por la alerta sísmica, Aliyah Binford respondió por Laguna con cuadrangular con las bases llenas, que puso el juego 8-11.

El conjunto capitalino aseguró el resultado con tres carreras en la quinta entrada y cuatro más en la sexta, apoyado por batazos oportunos y un jonrón de Jazmyn Jackson. Karla Téllez se acreditó la victoria, mientras que Binford cargó con la derrota. Las Algodoneras retomarán actividad el próximo jueves, cuando visiten a Bravas de León.

