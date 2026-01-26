Algodoneras emparejan su récord y recibirán a Diablos Rojos Femenil en Torreón

Las Algodoneras del Unión Laguna atraviesan uno de los mejores momentos desde su ingreso a la Liga Mexicana de Softbol. Tras barrer en casa a Sultanes Femenil de Monterrey, el conjunto lagunero igualó su récord en 2 victorias y 2 derrotas, situación que las coloca en la parte media alta del standing y las prepara para enfrentar su siguiente compromiso ante el equipo que marca el paso en el circuito: Diablos Rojos Femenil.

La serie ante Monterrey se definió con un triunfo cerrado de 7-6 en el Estadio de la Revolución, juego en el que Unión Laguna construyó la diferencia con un rally de seis carreras en la tercera entrada. Ese ataque incluyó doblete productor de Sarah Willis y cuadrangular de Logan Moreland, batazo que permitió despegar a las locales en la pizarra.

Aunque Sultanes recortó la desventaja en los episodios finales, el pitcheo de relevo fue determinante. Savannah Henley contuvo el daño en momentos clave y Sarah Willis cerró el encuentro al retirar por la vía del ponche el último out, con la carrera del empate en circulación. El resultado significó no solo la barrida, sino también la primera serie ganada por Algodoneras en casa y su primera ocasión jugando para .500 en la liga.