Algodoneras emparejan su récord y recibirán a Diablos Rojos Femenil en Torreón

Béisbol
/ 26 enero 2026
    Logan Moreland conectó cuadrangular clave en la tercera entrada para definir el segundo juego ante Monterrey. FOTO: X/ALGODONERAS

Tras barrer a Sultanes Femenil, ahora se alistan para recibir en el Estadio de la Revolución a las líderes del standing y actuales campeonas del circuito

Las Algodoneras del Unión Laguna atraviesan uno de los mejores momentos desde su ingreso a la Liga Mexicana de Softbol. Tras barrer en casa a Sultanes Femenil de Monterrey, el conjunto lagunero igualó su récord en 2 victorias y 2 derrotas, situación que las coloca en la parte media alta del standing y las prepara para enfrentar su siguiente compromiso ante el equipo que marca el paso en el circuito: Diablos Rojos Femenil.

La serie ante Monterrey se definió con un triunfo cerrado de 7-6 en el Estadio de la Revolución, juego en el que Unión Laguna construyó la diferencia con un rally de seis carreras en la tercera entrada. Ese ataque incluyó doblete productor de Sarah Willis y cuadrangular de Logan Moreland, batazo que permitió despegar a las locales en la pizarra.

Aunque Sultanes recortó la desventaja en los episodios finales, el pitcheo de relevo fue determinante. Savannah Henley contuvo el daño en momentos clave y Sarah Willis cerró el encuentro al retirar por la vía del ponche el último out, con la carrera del empate en circulación. El resultado significó no solo la barrida, sino también la primera serie ganada por Algodoneras en casa y su primera ocasión jugando para .500 en la liga.

Con ese registro, Unión Laguna comparte porcentaje con Naranjeros, Olmecas, Bravas y Naranjeros, a un juego de distancia del liderato que ocupan Diablos Rojos Femenil y El Águila Softbol, ambos con marca de 3-1.

El siguiente reto para las Algodoneras será precisamente ante Diablos, equipo que llega a Torreón como actual campeón del circuito y con números que respaldan su condición de favorito. El pasado domingo, las capitalinas vencieron 4-0 a Naranjeros Softbol Femenil en el Estadio Alfredo Harp Helú, con juego completo de Yilián Tornés, quien permitió solo dos hits y alcanzó su victoria número 20, cifra récord en la historia de la Liga Mexicana de Softbol.

Ese triunfo fue además el número 40 en temporada regular para Diablos bajo la dirección de Denisse Fuenmayor, la mayor cantidad lograda por una franquicia en las primeras tres campañas del circuito. La ofensiva respondió con cuadrangular de Janae Jefferson y producciones clave de Leannelys Zayas, quien continúa ampliando marcas históricas.

La serie entre Algodoneras y Diablos Rojos Femenil comenzará el próximo jueves en el Estadio de la Revolución. El primer juego está programado para iniciar a las 7:00 de la tarde, en una confrontación que pondrá frente a frente a un equipo lagunero en crecimiento y a las líderes actuales de la liga.

Softbol
Liga Mexicana de Softbol
resultados

Torreón

Algodoneros de Unión Laguna
Diablos Rojos del México

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

