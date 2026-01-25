Algodoneras vence 4-2 a Sultanes y consigue su primer triunfo en la LMS 2026

Las Algodoneras de Unión Laguna consiguieron su primer triunfo de la temporada 2026 en la Liga Mexicana de Softbol tras imponerse 4-2 a Sultanes Femenil, en un encuentro disputado ante 5 mil 813 aficionados en el Estadio de la Revolución. El juego tuvo como figura central a Aliyah Binford, quien aportó tanto con el bate como desde el círculo de pitcheo para asegurar la victoria del equipo lagunero.

Binford conectó un cuadrangular de dos carreras en la parte baja de la cuarta entrada, batazo que marcó la diferencia definitiva en el marcador. Además, fue la encargada de cerrar el encuentro al retirar los últimos tres outs y acreditarse el salvamento. Con este resultado, tanto Unión Laguna como el conjunto regiomontano colocaron su récord en 1-2 dentro del arranque de la campaña.

El triunfo fue para Sarah Willis, quien trabajó seis entradas completas. Aunque permitió seis imparables y otorgó siete bases por bolas, logró limitar el daño y mantener a su equipo en condiciones de competir. En el relevo apareció Binford, quien no permitió libertades en el séptimo episodio para asegurar el resultado.