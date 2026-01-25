Algodoneras vence 4-2 a Sultanes y consigue su primer triunfo en la LMS 2026
Con un jonrón clave de Aliyah Binford y una sólida actuación colectiva, Unión Laguna superó 4-2 a Sultanes Femenil en el Estadio de la Revolución
Las Algodoneras de Unión Laguna consiguieron su primer triunfo de la temporada 2026 en la Liga Mexicana de Softbol tras imponerse 4-2 a Sultanes Femenil, en un encuentro disputado ante 5 mil 813 aficionados en el Estadio de la Revolución. El juego tuvo como figura central a Aliyah Binford, quien aportó tanto con el bate como desde el círculo de pitcheo para asegurar la victoria del equipo lagunero.
Binford conectó un cuadrangular de dos carreras en la parte baja de la cuarta entrada, batazo que marcó la diferencia definitiva en el marcador. Además, fue la encargada de cerrar el encuentro al retirar los últimos tres outs y acreditarse el salvamento. Con este resultado, tanto Unión Laguna como el conjunto regiomontano colocaron su récord en 1-2 dentro del arranque de la campaña.
El triunfo fue para Sarah Willis, quien trabajó seis entradas completas. Aunque permitió seis imparables y otorgó siete bases por bolas, logró limitar el daño y mantener a su equipo en condiciones de competir. En el relevo apareció Binford, quien no permitió libertades en el séptimo episodio para asegurar el resultado.
Por parte de Sultanes Femenil, la derrota recayó en la lanzadora Yanina Treviño, quien lanzó tres entradas y un tercio, lapso en el que aceptó siete hits y tres carreras. La serpentinera regiomontana tuvo una salida complicada desde el primer capítulo, cuando enfrentó casa llena tras un imparable y dos pasaportes, aunque logró salir del apuro al ponchar a Sarah Willis para cerrar la entrada sin daño.
El marcador se abrió en el segundo inning a favor de las Algodoneras. Un imparable de Ciara Bryan permitió que Logan Moreland anotara la primera carrera del encuentro. La ofensiva lagunera volvió a responder en el tercer episodio, cuando Moreland produjo con sencillo la segunda anotación para las locales.
Sultanes reaccionó en la cuarta entrada y logró empatar el juego. Guadalupe Piña conectó un imparable con las bases llenas que remolcó dos carreras, igualando momentáneamente la pizarra y devolviendo la tensión al Estadio de la Revolución.
La respuesta de Unión Laguna fue inmediata. En el cierre de ese mismo cuarto capítulo, Aliyah Binford conectó el jonrón que se llevó por delante a Ciara Bryan, quien firmó una destacada actuación ofensiva al irse de 4-3. Ese batazo no solo devolvió la ventaja a las Algodoneras, sino que marcó el rumbo definitivo del encuentro.
Con este resultado, el conjunto de La Comarca tomó confianza en el inicio de la temporada y buscará mantener el impulso en los siguientes compromisos, mientras que Sultanes Femenil intentará ajustar detalles tras un duelo cerrado que se definió en momentos clave.