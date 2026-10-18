Chiefs siguen invictos y Bills ganan un partidazo: resultados de la Semana 6 de la NFL

La Semana 6 de la NFL 2026 dejó dos mensajes en la Conferencia Americana: Chiefs de Kansas City conservan su paso perfecto y Bills de Buffalo no aflojan en la pelea por la cima. Ambos ganaron en la ventana de las 2:25 de la tarde, tiempo del centro de México, aunque por caminos distintos: una exhibición defensiva y un cierre apretado. En Arrowhead, Chiefs de Kansas City derrotaron 22-6 a Chargers de Los Ángeles para quedar 5-0, mientras su rival cayó a 0-6.

Patrick Mahomes no necesitó lanzar pases de anotación: el ataque terrestre y una defensiva implacable bastaron para sostener el invicto. Kenneth Walker III fue la figura con 128 yardas en 19 acarreos y dos touchdowns. Abrió el camino con una escapada de 33 yardas en el primer cuarto y volvió a cruzar las diagonales desde dos yardas antes del descanso. Harrison Butker colaboró con tres goles de campo para sellar el resultado. Mahomes completó 23 de 30 envíos para 272 yardas, aunque sufrió una intercepción. Xavier Worthy aportó 73 yardas en siete recepciones y Travis Kelce añadió 53.

Kansas City sumó 422 yardas totales, pero también desperdició oportunidades cerca de la zona de anotación. La diferencia estuvo del otro lado del balón. Justin Herbert terminó con 204 yardas aéreas, una intercepción y cuatro capturas; Chargers apenas produjo 43 yardas por tierra y ningún touchdown. Nick Bolton registró 10 tackleadas y Jack Cochrane interceptó un pase con devolución de 48 yardas. La defensa marcó el ritmo. En Las Vegas, Bills de Buffalo tuvo que trabajar para imponerse 33-30 a Raiders de Las Vegas. Josh Allen condujo a los visitantes a su quinta victoria, con récord de 5-1, mientras los locales retrocedieron a 3-3. El duelo llegó 13-13 al descanso. Después, Allen lanzó un espectacular pase de anotación de 12 yardas a Keon Coleman tras escapar de la presión, una jugada que mostró su capacidad para improvisar. Raiders reaccionó y empató 23-23 en el último cuarto. James Cook rompió la igualdad con un acarreo de tres yardas cuando restaban 4:43 minutos y Tyler Bass amplió la diferencia con un gol de campo de 38 yardas. Raiders respondió con un pase de anotación de Kirk Cousins a Tre Tucker, de 44 yardas, pero Buffalo recuperó la patada corta y selló el triunfo. Allen terminó con 255 yardas y dos touchdowns por pase; Cook sumó 95 yardas terrestres y una anotación.

Del otro lado, Cousins lanzó para 313 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Las Vegas mantuvo el suspenso hasta el final, pero cayó en las series finales. En el otro encuentro vespertino, que comenzó a las 2:05 de la tarde, Cardinals de Arizona sorprendió 18-16 a Rams de Los Ángeles en el SoFi Stadium.

Chad Ryland conectó seis goles de campo, incluido uno de 43 yardas cuando el reloj expiraba, luego de que los Rams tomaran ventaja con menos de un minuto por jugar. Jacoby Brissett completó 24 pases para 218 yardas y encabezó la última serie ofensiva; Matthew Stafford respondió con 222 yardas y dos touchdowns, pero no bastó. Arizona mejoró a 2-4 y los Rams quedaron con igual registro. Más tarde estaba programado Cowboys de Dallas contra Packers de Green Bay, en el Sunday Night Football de la Semana 6.